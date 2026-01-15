Kompaktný hadicový box CR 3.110 Balcony
Kompaktný hadicový box na zavlažovanie na balkónoch, strešných terasách a v malých záhradách. Pohodlné a rýchle navíjanie a odvíjanie. Ideálne sa hodí na úsporné odkladanie v byte.
Prvý interiérový navijak hadice na balkón skoncuje s ťažkými kanvami na polievanie. Kompaktný hadicový box CR 3.110 je ideálnym riešením pre zavlažovanie balkónov, strešných terás a malých záhrad. Vďaka spoľahlivému systému proti kvapkaniu a praktickému odkladaniu príslušenstva znovu objavíte pohodlný spôsob zavlažovania. Dve zabudované spojky so systémom Aqua Stop umožňujú pohodlné odpojenie bez rozstrekovania vody. Fľakom od vody na koberci alebo parketách je vďaka inteligentnému konceptu odkladania príslušenstva a koncov hadice koniec . Navyše sa dá hadicový box CR 3.110 vďaka vhodnej prípojke na vodovodný kohútik pre interiérové armatúry namontovať aj na vnútorné vodovodné kohútiky.Vrátane 10 plus 2 m kvalitnej hadice neobsahujúcej ftaláty, postrekovača, 2 hadicových spojok so systémom Aqua Stop na odpájanie bez rozstreku, prípojky na vodovodný kohútik G 3/4 a redukcie G 1/2, plochého nástenného držiaka, pripojovacích adaptérov pre vonkajšie a vnútorné vodovodné kohútiky.
Vlastnosti a výhody
Vrát. 10 plus 2 m kvalitnej hadice bez obsahu ftalátov
Postrekovač
2 hadicové spojky so systémom Aqua Stop na odpájanie bez rozstrekovania vody
Plochý nástenný držiak
Prípojky pre vonkajšie a vnútorné vodovodné kohútiky
Zmontovaný
Špecifikácie
Technické údaje
|Dĺžka hadice (m)
|10
|Kapacita hadice (m)
|10 (5/16")
|Tlak prasknutia (bar)
|24
|Farba
|Čierna
|Hmotnosť (kg)
|2,5
|Hmotnosť vrátane obalu (kg)
|2,6
|Rozmery (d x š x v) (mm)
|145 x 285 x 330
Pri pripojení týchto produktov na sieť pitnej vody sa musia rešpektovať požiadavky EN 1717. V prípade potreby si vyžiadajte informácie od špecializovaného sanitárneho podniku.
Balenie obsahuje
- Hadicová spojka so systémom Aqua Stop: 2 Kus(y)
- Prípojka na vodovodný kohútik s redukciou, G3/4, G1/2: 1 Kus(y)
- Postrekovač: 1 Kus(y)
- 5/16" hadica: 10 m
- 5/16" pripojovacia hadica: 2 m
Výbava
- Vzor prúdu: kužeľový prúd
- Vzor prúdu: bodový prúd
- Skrutky a hmoždinky pre montáž na stenu
Oblasti využitia
- Zavlažovanie záhrady
- Črepníkové rastliny
- Okrasné rastliny
