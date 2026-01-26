Kovový hadicový vozík HT 80 M
Hadicový vozík s dlhou životnosťou HT 80 M z kovu s nastaviteľnou vidlicou na posúvanie a ergonomickou rúčkou. Oceľový rám a bubon sú robustné a odolné voči hrdzi. S vedením hadice a voľnobežnou ručnou kľukou.
Kvalitný hadicový vozík HT 80 z kovu sa ideálne hodí na zavlažovanie stredne veľkých až veľkých plôch a záhrad. Kovové vyhotovenie sa vzťahuje tak na rám ako aj bubon. Obidva prvky sú tak odolné voči hrdzi a maximálne robustné. Nekĺzavá, ergonomická rúčka a výškovo prestaviteľná vidlica na posúvanie zjednodušujú prácu. Ďalšie detaily výbavy: Vedenie hadice, voľnobežná ručná kľuka a zahnutá hadicová prípojka. S 2 univerzálnymi hadicovými spojkami Plus. Moderné hadicové vozíky umožňujú rýchle navíjanie a odvíjanie hadice, bez ručného vedenia hadice – pri minimálnej potrebe miesta. Hadicové vozíky Kärcher sú kompatibilné s všetkými dostupnými klik-systémami.
Vlastnosti a výhody
Zahnutá hadicová prípojka
- Zaručený maximálny prietok vody.
Výškovo prestaviteľná vidlica na posúvanie
S 2 univerzálnymi hadicovými spojkami Plus
Protišymková, ergonomická rúčka
- Pohodlná rukoväť pre ľahkú manipuláciu.
Vedenie hadice a voľne otočná ručná kľuka
- Pre ľahké navíjanie a odvíjanie hadice
Oceľový rám a bubon
- Odolný voči korózii.
Špecifikácie
Technické údaje
|Kapacita hadice (m)
|max. 80 (1/2") / max. 60 (5/8") / max. 40 (3/4")
|Farba
|Čierna
|Hmotnosť (kg)
|5,8
|Hmotnosť vrátane obalu (kg)
|6,4
|Rozmery (d x š x v) (mm)
|420 x 570 x 853
Balenie obsahuje
- Hadicová spojka: 2 Kus(y)
Oblasti využitia
- Zavlažovanie záhrady
- Úžitkové záhrady
- Na čistenie záhradnej techniky, náradia
Príslušenstvo
Kovový hadicový vozík HT 80 M náhradný diel
Nájdite diely a schémy pre vaše čistiace zariadenie Kärcher. Kliknutím na „Nájsť diely“ vyhľadáte náhradné diely alebo kontaktujte autorizovaného predajcu, predajne Kärcher