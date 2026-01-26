Kovový hadicový vozík HT 80 M

Hadicový vozík s dlhou životnosťou HT 80 M z kovu s nastaviteľnou vidlicou na posúvanie a ergonomickou rúčkou. Oceľový rám a bubon sú robustné a odolné voči hrdzi. S vedením hadice a voľnobežnou ručnou kľukou.

Kvalitný hadicový vozík HT 80 z kovu sa ideálne hodí na zavlažovanie stredne veľkých až veľkých plôch a záhrad. Kovové vyhotovenie sa vzťahuje tak na rám ako aj bubon. Obidva prvky sú tak odolné voči hrdzi a maximálne robustné. Nekĺzavá, ergonomická rúčka a výškovo prestaviteľná vidlica na posúvanie zjednodušujú prácu. Ďalšie detaily výbavy: Vedenie hadice, voľnobežná ručná kľuka a zahnutá hadicová prípojka. S 2 univerzálnymi hadicovými spojkami Plus. Moderné hadicové vozíky umožňujú rýchle navíjanie a odvíjanie hadice, bez ručného vedenia hadice – pri minimálnej potrebe miesta. Hadicové vozíky Kärcher sú kompatibilné s všetkými dostupnými klik-systémami.

Vlastnosti a výhody
Zahnutá hadicová prípojka
  • Zaručený maximálny prietok vody.
Výškovo prestaviteľná vidlica na posúvanie
S 2 univerzálnymi hadicovými spojkami Plus
Protišymková, ergonomická rúčka
  • Pohodlná rukoväť pre ľahkú manipuláciu.
Vedenie hadice a voľne otočná ručná kľuka
  • Pre ľahké navíjanie a odvíjanie hadice
Oceľový rám a bubon
  • Odolný voči korózii.
Špecifikácie

Technické údaje

Kapacita hadice (m) max. 80 (1/2") / max. 60 (5/8") / max. 40 (3/4")
Farba Čierna
Hmotnosť (kg) 5,8
Hmotnosť vrátane obalu (kg) 6,4
Rozmery (d x š x v) (mm) 420 x 570 x 853

Balenie obsahuje

  • Hadicová spojka: 2 Kus(y)
Kovový hadicový vozík HT 80 M
Oblasti využitia
  • Zavlažovanie záhrady
  • Úžitkové záhrady
  • Na čistenie záhradnej techniky, náradia
Príslušenstvo
Kovový hadicový vozík HT 80 M náhradný diel

Nájdite diely a schémy pre vaše čistiace zariadenie Kärcher. Kliknutím na „Nájsť diely“ vyhľadáte náhradné diely alebo kontaktujte autorizovaného predajcu, predajne Kärcher