Impulzný, kruhový a sektorový zavlažovač v jednom zariadení: zavlažovač PS 300 sa ideálne hodí na zavlažovanie stredne veľkých až veľkých plôch a záhrad. Maximálna zavlažovaná plocha je 706 m2, má nastaviteľný uhol striekania a je vybavený pevným hrotom pre nerovný alebo svahovitý podklad. V závislosti od požiadavky je zavlažovač vybavený hrotom alebo klzákom. Zavlažovač sa dá ľahko napojiť na záhradnú hadicu a je kompatibilný s všetkými dostupnými klik systémami.

Vlastnosti a výhody
Nastaviteľný uhol zavlažovania
  • Napr. na zavlažovanie pod stromami
Robustný hrot pre nerovný alebo svahovitý podklad
  • Zaručuje stabilitu a robustnosť
Špecifikácie

Technické údaje

Prietokové množstvo vody 18,5 l/min
Priemer zavlažovanej plochy 2 bar ≤ 25 m
Priemer zavlažovanej plochy 4 bar ≤ 30 m
Farba Čierna
Hmotnosť (kg) 0,1
Hmotnosť vrátane obalu (kg) 0,2
Rozmery (d x š x v) (mm) 52 x 113 x 212
