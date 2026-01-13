Impulzný, kruhový a sektorový zavlažovač PS 300
Impulzný, kruhový a sektorový zavlažovač v jednom zariadení: zavlažovač PS 300 sa ideálne hodí na zavlažovanie stredne veľkých až veľkých plôch a záhrad. Maximálna zavlažovaná plocha je 706 m2, má nastaviteľný uhol striekania a je vybavený pevným hrotom pre nerovný alebo svahovitý podklad. V závislosti od požiadavky je zavlažovač vybavený hrotom alebo klzákom. Zavlažovač sa dá ľahko napojiť na záhradnú hadicu a je kompatibilný s všetkými dostupnými klik systémami.
Vlastnosti a výhody
Nastaviteľný uhol zavlažovania
- Napr. na zavlažovanie pod stromami
Robustný hrot pre nerovný alebo svahovitý podklad
- Zaručuje stabilitu a robustnosť
Špecifikácie
Technické údaje
|Prietokové množstvo vody
|18,5 l/min
|Priemer zavlažovanej plochy 2 bar
|≤ 25 m
|Priemer zavlažovanej plochy 4 bar
|≤ 30 m
|Farba
|Čierna
|Hmotnosť (kg)
|0,1
|Hmotnosť vrátane obalu (kg)
|0,2
|Rozmery (d x š x v) (mm)
|52 x 113 x 212