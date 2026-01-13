Kruhový zavlažovač RS 120/2

Kruhový zavlažovač RS 120/2 s nastaviteľným uhlom striekania sa ideálne hodí na zavlažovanie stredne veľkých plôch a záhrad. Maximálna zavlažovaná plocha je 113 m2.

Kruhový zavlažovač RS 120/2 sa ideálne hodí na zavlažovanie stredne veľkých plôch a záhrad. Maximálna zavlažovaná plocha je 113 m2. Zavlažovač sa dá ľahko napojiť na záhradnú hadicu a je kompatibilný so všetkými dostupnými klik systémami.

Vlastnosti a výhody
Nastaviteľný uhol striekania
  • Na zavlažovanie podľa potreby
Špecifikácie

Technické údaje

Prietokové množstvo vody 16 l/min
Priemer zavlažovanej plochy 2 bar ≤ 8 m
Priemer zavlažovanej plochy 4 bar ≤ 12 m
Farba Čierna
Hmotnosť (kg) 0,2
Hmotnosť vrátane obalu (kg) 0,2
Rozmery (d x š x v) (mm) 200 x 248 x 110
Kruhový zavlažovač RS 120/2
Kruhový zavlažovač RS 120/2
Kruhový zavlažovač RS 120/2
Príslušenstvo