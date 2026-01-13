Kruhový zavlažovač RS 120/2
Kruhový zavlažovač RS 120/2 s nastaviteľným uhlom striekania sa ideálne hodí na zavlažovanie stredne veľkých plôch a záhrad. Maximálna zavlažovaná plocha je 113 m2.
Kruhový zavlažovač RS 120/2 sa ideálne hodí na zavlažovanie stredne veľkých plôch a záhrad. Maximálna zavlažovaná plocha je 113 m2. Zavlažovač sa dá ľahko napojiť na záhradnú hadicu a je kompatibilný so všetkými dostupnými klik systémami.
Vlastnosti a výhody
Nastaviteľný uhol striekania
- Na zavlažovanie podľa potreby
Špecifikácie
Technické údaje
|Prietokové množstvo vody
|16 l/min
|Priemer zavlažovanej plochy 2 bar
|≤ 8 m
|Priemer zavlažovanej plochy 4 bar
|≤ 12 m
|Farba
|Čierna
|Hmotnosť (kg)
|0,2
|Hmotnosť vrátane obalu (kg)
|0,2
|Rozmery (d x š x v) (mm)
|200 x 248 x 110