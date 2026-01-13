Multifunkčný plošný zavlažovač MS 100 so 6 možnosťami nastavenia

Multifunkčný plošný zavlažovač MS 100 pre malé plochy a záhrady. 6 rôznych tvarov trysiek umožňuje rôzne spôsoby zavlažovania. Max. zavlažovaná plocha: 78 m².

Multifunkčný plošný zavlažovač MS 100 sa ideálne hodí pre malé plochy a záhrady. 6 rôznych tvarov trysiek umožňuje rôzne typy zavlažovania. Maximálna zavlažovacia plocha je 78 m². Zavlažovač sa dá ľahko pripojiť k záhradnej hadici a je kompatibilný so všetkými dostupnými systémami suchého zipsu. Kärcher: Múdra voľba pre vaše potreby zavlažovania.

Vlastnosti a výhody
Rôzne tvary zavlažovania vďaka 6 rôznym tvarom trysiek
  • Na zavlažovanie podľa potreby
Slučka na zavesenie zariadenia integrovaná do rukoväte
  • Na jednoduché uloženie / zavesenie.
Špecifikácie

Technické údaje

Prietokové množstvo vody 21 l/min
Priemer zavlažovanej plochy 2 bar ≤ 8,4 m
Priemer zavlažovanej plochy 4 bar ≤ 10 m
Farba Čierna
Hmotnosť (kg) 0,1
Hmotnosť vrátane obalu (kg) 0,1
Rozmery (d x š x v) (mm) 208 x 199 x 71
