Multifunkčný plošný zavlažovač MS 100 sa ideálne hodí pre malé plochy a záhrady. 6 rôznych tvarov trysiek umožňuje rôzne typy zavlažovania. Maximálna zavlažovacia plocha je 78 m². Zavlažovač sa dá ľahko pripojiť k záhradnej hadici a je kompatibilný so všetkými dostupnými systémami suchého zipsu. Kärcher: Múdra voľba pre vaše potreby zavlažovania.
Vlastnosti a výhody
Rôzne tvary zavlažovania vďaka 6 rôznym tvarom trysiek
- Na zavlažovanie podľa potreby
Slučka na zavesenie zariadenia integrovaná do rukoväte
- Na jednoduché uloženie / zavesenie.
Špecifikácie
Technické údaje
|Prietokové množstvo vody
|21 l/min
|Priemer zavlažovanej plochy 2 bar
|≤ 8,4 m
|Priemer zavlažovanej plochy 4 bar
|≤ 10 m
|Farba
|Čierna
|Hmotnosť (kg)
|0,1
|Hmotnosť vrátane obalu (kg)
|0,1
|Rozmery (d x š x v) (mm)
|208 x 199 x 71