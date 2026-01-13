Rozprašovací zavlažovač CS 90 Spike
Rozprašovací zavlažovač CS 90 pre malé plochy a záhrady je vybavený robustným hrotom, a tým sa ideálne hodí na nerovný alebo svahovitý terén. Max. zavlažovaná plocha: 64 m2.
Rozprašovací zavlažovač CS 90 pre malé plochy a záhrady je vybavený robustným hrotom a tým sa ideálne hodí na nerovný alebo svahovitý terén. Maximálna zavlažovaná plocha je 64 m2. Zavlažovač sa dá ľahko napojiť na záhradnú hadicu a je kompatibilný s všetkými dostupnými klik systémami.
Vlastnosti a výhody
Robustný hrot pre nerovný alebo svahovitý podklad
- Zaručuje stabilitu a robustnosť
Špecifikácie
Technické údaje
|Prietokové množstvo vody
|24 l/min
|Priemer zavlažovanej plochy 2 bar
|9 m
|Priemer zavlažovanej plochy 4 bar
|9 m
|Farba
|Čierna
|Hmotnosť (kg)
|0,1
|Hmotnosť vrátane obalu (kg)
|0,1
|Rozmery (d x š x v) (mm)
|58 x 105 x 243