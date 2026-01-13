Rozprašovací zavlažovač CS 90 Vario

Rozprašovací zavlažovač CS 90 Vario pre malé plochy a záhrady je vybavený robustným hrotom a tým sa ideálne hodí na nerovný alebo svahovitý terén. Max. zavlažovaná plocha: 64 m2. Prídavný adaptér umožňuje zavlažovanie pravouhlých plôch. Zavlažovač sa dá ľahko napojiť na záhradnú hadicu a je kompatibilný s všetkými dostupnými klik systémami.

Vlastnosti a výhody
Robustný hrot pre nerovný alebo svahovitý podklad
  • Zaručuje stabilitu a robustnosť
Prídavný adaptér
  • Na zavlažovanie pravouhlých plôch (CS 90 Vario)
Špecifikácie

Technické údaje

Prietokové množstvo vody 21 l/min (circle) - 8,6 l/min (regtangular)
Priemer zavlažovanej plochy 2 bar 9 m
Priemer zavlažovanej plochy 4 bar 9 m
Farba Čierna
Hmotnosť (kg) 0,1
Hmotnosť vrátane obalu (kg) 0,1
Rozmery (d x š x v) (mm) 113 x 117 x 135
