Rozprašovací zavlažovač CS 90 Vario
Rozprašovací zavlažovač CS 90 Vario pre malé plochy a záhrady je vybavený robustným hrotom a tým sa ideálne hodí na nerovný alebo svahovitý terén. Max. zavlažovaná plocha: 64 m2. Prídavný adaptér umožňuje zavlažovanie pravouhlých plôch. Zavlažovač sa dá ľahko napojiť na záhradnú hadicu a je kompatibilný s všetkými dostupnými klik systémami.
Vlastnosti a výhody
Robustný hrot pre nerovný alebo svahovitý podklad
- Zaručuje stabilitu a robustnosť
Prídavný adaptér
- Na zavlažovanie pravouhlých plôch (CS 90 Vario)
Špecifikácie
Technické údaje
|Prietokové množstvo vody
|21 l/min (circle) - 8,6 l/min (regtangular)
|Priemer zavlažovanej plochy 2 bar
|9 m
|Priemer zavlažovanej plochy 4 bar
|9 m
|Farba
|Čierna
|Hmotnosť (kg)
|0,1
|Hmotnosť vrátane obalu (kg)
|0,1
|Rozmery (d x š x v) (mm)
|113 x 117 x 135