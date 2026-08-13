Adaptér v tvare Y, prívod vzduchu
Špeciálny adaptér v tvare Y na pripojenie 2 hadíc stlačeného vzduchu s malým prierezom na suchý ľad.
Špeciálne navrhnutá Y-spojka umožňuje pripojenie 2 hadíc na stlačený vzduch s malým prierezom priamo k systémom tryskania suchým ľadom Kärcher s inovatívnym procesom Liquid-to-Pellet. Ľahko inštalovateľné príslušenstvo vedie k zvýšeniu množstva stlačeného vzduchu pre napájanie Ice Blaster a tým k priamemu zvýšeniu čistiaceho výkonu.
Špecifikácie
Technické údaje
|Hmotnosť vrátane obalu (kg)
|0,3
|Rozmery (d x š x v) (mm)
|106 x 100 x 27