Adaptér v tvare Y, prívod vzduchu

Špeciálny adaptér v tvare Y na pripojenie 2 hadíc stlačeného vzduchu s malým prierezom na suchý ľad.

Špeciálne navrhnutá Y-spojka umožňuje pripojenie 2 hadíc na stlačený vzduch s malým prierezom priamo k systémom tryskania suchým ľadom Kärcher s inovatívnym procesom Liquid-to-Pellet. Ľahko inštalovateľné príslušenstvo vedie k zvýšeniu množstva stlačeného vzduchu pre napájanie Ice Blaster a tým k priamemu zvýšeniu čistiaceho výkonu.

Špecifikácie

Technické údaje

Hmotnosť vrátane obalu (kg) 0,3
Rozmery (d x š x v) (mm) 106 x 100 x 27