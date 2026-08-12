Bodová kefka pre SE 2 Spot a SE 3-18 Compact

Rýchle a efektívne odstraňovanie škvŕn: Bodová kefka je dokonalé príslušenstvo pre tepovače-extraktory na dôkladné cielené odstránenie odolných škvŕn na čalúnení a textíliách.

Bodová kefka je dokonalým riešením na hĺbkové čistenie a rýchle a dôkladné odstraňovanie škvŕn na textíliách a možno ju použiť s tepovačmi-extraktormi SE 2 Spot a SE 3-18 Compact. Osvedčená technológia tepovačov-extraktorov umožňuje čisté odstraňovanie škvŕn bez kvapiek a zanecháva v textíliách málo vlhkosti. Bodová kefka má tiež pôsobivú funkciu čistenia systému, ktorá zabraňuje znečisteniu kefky počas čistiacich aplikácií.

Vlastnosti a výhody
Bodová kefka pre SE 2 Spot a SE 3-18 Compact: Inovatívna technológia Kärcher pre optimálne výsledky čistenia
Inovatívna technológia Kärcher pre optimálne výsledky čistenia
Cielené a účinné odstránenie odolných alebo zaschnutých škvŕn. Nízka zvyšková vlhkosť pre rýchle schnutie textilných povrchov. Použitie bez kvapkania, pretože voda sa počas procesu čistenia automaticky vysáva.
Bodová kefka pre SE 2 Spot a SE 3-18 Compact: Jednoduchá a pohodlná manipulácia
Jednoduchá a pohodlná manipulácia
Funkcia čistenia systému zabraňuje znečisteniu príslušenstva počas čistiacich aplikácií. Ruky zostanú čisté a príslušenstvo je možné ihneď po použití odložiť. Intuitívne ovládanie.
Bodová kefka pre SE 2 Spot a SE 3-18 Compact: Mäkké štetiny
Mäkké štetiny
Šetrné a dôkladné odstránenie škvŕn na textilných povrchoch.
Vhodné pre tepovače-extraktory SE 2 Spot a SE 3-18 Compact
Špecifikácie

Technické údaje

Množstvo v balení (Kus(y)) 1
Farba Čierna
Hmotnosť vrátane obalu (kg) 0,1
Oblasti využitia
  • Koberce
  • Čalúnenie
  • Čalúnený nábytok
  • Autosedadlá