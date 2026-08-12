Bodová kefka pre SE 2 Spot a SE 3-18 Compact
Rýchle a efektívne odstraňovanie škvŕn: Bodová kefka je dokonalé príslušenstvo pre tepovače-extraktory na dôkladné cielené odstránenie odolných škvŕn na čalúnení a textíliách.
Bodová kefka je dokonalým riešením na hĺbkové čistenie a rýchle a dôkladné odstraňovanie škvŕn na textíliách a možno ju použiť s tepovačmi-extraktormi SE 2 Spot a SE 3-18 Compact. Osvedčená technológia tepovačov-extraktorov umožňuje čisté odstraňovanie škvŕn bez kvapiek a zanecháva v textíliách málo vlhkosti. Bodová kefka má tiež pôsobivú funkciu čistenia systému, ktorá zabraňuje znečisteniu kefky počas čistiacich aplikácií.
Vlastnosti a výhody
Inovatívna technológia Kärcher pre optimálne výsledky čisteniaCielené a účinné odstránenie odolných alebo zaschnutých škvŕn. Nízka zvyšková vlhkosť pre rýchle schnutie textilných povrchov. Použitie bez kvapkania, pretože voda sa počas procesu čistenia automaticky vysáva.
Jednoduchá a pohodlná manipuláciaFunkcia čistenia systému zabraňuje znečisteniu príslušenstva počas čistiacich aplikácií. Ruky zostanú čisté a príslušenstvo je možné ihneď po použití odložiť. Intuitívne ovládanie.
Mäkké štetinyŠetrné a dôkladné odstránenie škvŕn na textilných povrchoch.
Vhodné pre tepovače-extraktory SE 2 Spot a SE 3-18 Compact
Špecifikácie
Technické údaje
|Množstvo v balení (Kus(y))
|1
|Farba
|Čierna
|Hmotnosť vrátane obalu (kg)
|0,1
Oblasti využitia
- Koberce
- Čalúnenie
- Čalúnený nábytok
- Autosedadlá