Filter HEPA 12 pre SV
Vysokovýkonný HEPA filter (EN1822:1998) spoľahlivo zadrží peľ, spóry húb, baktérie a výlučky roztočov. Zadrží 99,9 % všetkých čiastočiek väčších ako 0,3 μm.Vhodný pre parné vysávače SV.
Pomoc pre alergikov a ideálny pre všetkých, ktorí milujú čistý vzduch: Vysoko výkonný filter HEPA 12 (EN1822:1998) spoľahlivo zadrží alergénny peľ, spóry húb, baktérie a výlučky roztočov. Vysoko výkonný filter garantuje spoľahlivé odfiltrovanie alergénov, prachu a zaručuje perfektnú čistotu. Vyfukovaný vzduch je čistejší ako vzduch v miestnosti. Zadrží 99,9 % všetkých alergénnych čiastočiek väčších ako 0,3 μm. Ideálne riešenie pre ľudí s obzvlášť vysokými nárokmi na hygienu.
Vlastnosti a výhody
Vysokoefektívny filtračný výkon
- Spoľahlivo zadržiava peľ, spóry plesní, baktérie a roztoče.
- Spoľahlivá filtrácia alergénov a prachu.
Ideálny pre alergikov
- Zachytáva 99,9% všetkých častíc spôsobujúcich alergiu nad 0,3 um.
Špecifikácie
Technické údaje
|Farba
|Čierna
|Hmotnosť (kg)
|0,1
|Hmotnosť vrátane obalu (kg)
|0,1
|Rozmery (d x š x v) (mm)
|158 x 105 x 22