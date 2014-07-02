Filter HEPA 12 pre SV

Vysokovýkonný HEPA filter (EN1822:1998) spoľahlivo zadrží peľ, spóry húb, baktérie a výlučky roztočov. Zadrží 99,9 % všetkých čiastočiek väčších ako 0,3 μm.Vhodný pre parné vysávače SV.

Pomoc pre alergikov a ideálny pre všetkých, ktorí milujú čistý vzduch: Vysoko výkonný filter HEPA 12 (EN1822:1998) spoľahlivo zadrží alergénny peľ, spóry húb, baktérie a výlučky roztočov. Vysoko výkonný filter garantuje spoľahlivé odfiltrovanie alergénov, prachu a zaručuje perfektnú čistotu. Vyfukovaný vzduch je čistejší ako vzduch v miestnosti. Zadrží 99,9 % všetkých alergénnych čiastočiek väčších ako 0,3 μm. Ideálne riešenie pre ľudí s obzvlášť vysokými nárokmi na hygienu.

Vlastnosti a výhody
Vysokoefektívny filtračný výkon
  • Spoľahlivo zadržiava peľ, spóry plesní, baktérie a roztoče.
  • Spoľahlivá filtrácia alergénov a prachu.
Ideálny pre alergikov
  • Zachytáva 99,9% všetkých častíc spôsobujúcich alergiu nad 0,3 um.
Špecifikácie

Technické údaje

Farba Čierna
Hmotnosť (kg) 0,1
Hmotnosť vrátane obalu (kg) 0,1
Rozmery (d x š x v) (mm) 158 x 105 x 22