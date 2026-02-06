Filter HEPA 13 pre VC 3
Filter HEPA 13 (EN 1822:1998) pre multicyklónový vysávač Kärcher VC 3 bezpečne a spoľahlivo filtruje najjemnejšie nečistoty ako peľ a alergénne častice. Ideálne pre alergikov.
HEPA-filter 13 (EN 1822:1998) pre multicyklónový vysávač Kärcher VC 3 zadrží bezpečne a spoľahlivo najjemnejšie nečistoty ako napríklad peľ a čiastočky vyvolávajúce alergie. Vyfukovaný vzduch je tak čistejší ako okolitý vzduch. Ideálny pre alergikov.
Vlastnosti a výhody
Vysokoefektívny filtračný výkon
Ideálny pre alergikov
Špecifikácie
Technické údaje
|Množstvo v balení (Kus(y))
|1
|Farba
|Biela
|Hmotnosť (kg)
|0,1
|Hmotnosť vrátane obalu (kg)
|0,1
|Rozmery (d x š x v) (mm)
|125 x 125 x 29
Oblasti využitia
- Suché nečistoty