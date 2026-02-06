Filter HEPA 13 pre VC 3

Filter HEPA 13 (EN 1822:1998) pre multicyklónový vysávač Kärcher VC 3 bezpečne a spoľahlivo filtruje najjemnejšie nečistoty ako peľ a alergénne častice. Ideálne pre alergikov.

HEPA-filter 13 (EN 1822:1998) pre multicyklónový vysávač Kärcher VC 3 zadrží bezpečne a spoľahlivo najjemnejšie nečistoty ako napríklad peľ a čiastočky vyvolávajúce alergie. Vyfukovaný vzduch je tak čistejší ako okolitý vzduch. Ideálny pre alergikov.

Vlastnosti a výhody
Vysokoefektívny filtračný výkon
Ideálny pre alergikov
Špecifikácie

Technické údaje

Množstvo v balení (Kus(y)) 1
Farba Biela
Hmotnosť (kg) 0,1
Hmotnosť vrátane obalu (kg) 0,1
Rozmery (d x š x v) (mm) 125 x 125 x 29
Oblasti využitia
  • Suché nečistoty