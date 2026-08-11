Filter set AF 20

Vysoký výkon, obrovská účinnosť: Náhradná filtračná súprava pre čističku vzduchu AF 20 obsahuje filtračný materiál H13 a má antibakteriálne potiahnutý aktívny uhlíkový prvok.

Filtračná súprava H13 s vysokým podielom antibakteriálne potiahnutého aktívneho uhlia spoľahlivo odstraňuje veľké množstvo škodlivých látok vo vzduchu so stupňom separácie 99,95% na priemer častíc 0,3 μm. Filter zachytáva prach, jemný prach, častice, aerosóly, patogény a dokonca aj vírusy. Okrem toho antibakteriálny povlak filtračného materiálu eliminuje choroboplodné zárodky a baktérie a je doplnený vrstvou aktívneho uhlia, ktorá filtruje pachy, chemické výpary, VOC (prchavé organické zlúčeniny) a ďalšie škodlivé látky zo vzduchu.

Vlastnosti a výhody
H13 filtrácia
  • Filter H13 na spoľahlivé odstránenie patogénov a aerosólov.
  • Účinnosť filtra 99,95 %.
Aktívny uhlíkový prvok
  • Na viazanie pachov a chemických výparov.
Špecifikácie

Technické údaje

Prietok vzduchu (m³/h) max. 220
Jednotka balenia (Kus(y)) 2
Hmotnosť (kg) 0,3
Hmotnosť vrátane obalu (kg) 0,4
Rozmery (d x š x v) (mm) 258 x 151 x 59

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Oblasti využitia
  • Interiéry