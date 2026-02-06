HK 4 súprava s vysokotlakovou hadicou

Súprava vysokotlakovej pištole, 4 m hadice a adaptéra na rýchle pripojenie – vhodná pre všetky vysokotlakové čističe Kärcher K 2 vyrábané od roku 1992 (okrem modelov s navíjaním hadíc).

Súprava príslušenstva so 4 m vysokotlakovou hadicou, ergonomickou vysokotlakovou pištoľou a adaptérom na dovybavenie rýchlospojkou Quick Connect pre triedu K 2. Ideálna súprava na dovybavenie pre všetky vysokotlakové čističe Kärcher od roku výroby 1992 (okrem modelov s navíjaním hadíc).

Vlastnosti a výhody
Adaptér
  • Jednoduché odpojenie vysokotlakovej hadice od pištole a stroja.
Vysokotlaková hadica
  • S prípojkami Quick Connect pre rýchle zapojenie.
Vysokotlaková pištoľ
  • Pre ergonomickú prácu.
Špecifikácie

Technické údaje

Teplota (°C) max. 40
Max. tlak (bar) 120
Dĺžka (m) 4
Farba Čierna
Hmotnosť (kg) 0,8
Hmotnosť vrátane obalu (kg) 1,1
Rozmery (d x š x v) (mm) 551 x 190 x 188
Príslušenstvo
HK 4 súprava s vysokotlakovou hadicou náhradný diel

Nájdite diely a schémy pre vaše čistiace zariadenie Kärcher. Kliknutím na „Nájsť diely“ vyhľadáte náhradné diely alebo kontaktujte autorizovaného predajcu, predajne Kärcher