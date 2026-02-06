HK 4 súprava s vysokotlakovou hadicou
Súprava vysokotlakovej pištole, 4 m hadice a adaptéra na rýchle pripojenie – vhodná pre všetky vysokotlakové čističe Kärcher K 2 vyrábané od roku 1992 (okrem modelov s navíjaním hadíc).
Súprava príslušenstva so 4 m vysokotlakovou hadicou, ergonomickou vysokotlakovou pištoľou a adaptérom na dovybavenie rýchlospojkou Quick Connect pre triedu K 2. Ideálna súprava na dovybavenie pre všetky vysokotlakové čističe Kärcher od roku výroby 1992 (okrem modelov s navíjaním hadíc).
Vlastnosti a výhody
Adaptér
- Jednoduché odpojenie vysokotlakovej hadice od pištole a stroja.
Vysokotlaková hadica
- S prípojkami Quick Connect pre rýchle zapojenie.
Vysokotlaková pištoľ
- Pre ergonomickú prácu.
Špecifikácie
Technické údaje
|Teplota (°C)
|max. 40
|Max. tlak (bar)
|120
|Dĺžka (m)
|4
|Farba
|Čierna
|Hmotnosť (kg)
|0,8
|Hmotnosť vrátane obalu (kg)
|1,1
|Rozmery (d x š x v) (mm)
|551 x 190 x 188
Príslušenstvo
HK 4 súprava s vysokotlakovou hadicou náhradný diel
Nájdite diely a schémy pre vaše čistiace zariadenie Kärcher. Kliknutím na „Nájsť diely“ vyhľadáte náhradné diely alebo kontaktujte autorizovaného predajcu, predajne Kärcher