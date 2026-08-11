Hubica na matrace
Hubica na matrac zaisťuje hĺbkové, hygienické čistenie vášho matraca a všetkých drážok v spánkovej oblasti a okolo nej.
Hubica na matrace Kärcher je vhodná na hygienické hĺbkové čistenie postelí, matracov, vankúšov a ťažko dostupných drážok okolo postelí. Tieto drážky sú miesto, kde sa na textilných povrchoch obzvlášť ľahko usadzujú prachové a roztočové exkrementy, ktoré obsahujú častice vyvolávajúce alergie. Ale ani prachové a roztočové exkrementy nemajú žiadnu šancu proti praktickej štrbinovej hubici, ktorá bola navrhnutá špeciálne pre miesta na spanie a spoľahlivo odstráni všetky nečistoty.
Vlastnosti a výhody
Odstraňuje prach a nečistoty z matracov dôkladnejšie a lepšie ako bežné čalúnnické vysávače
Špecifikácie
Technické údaje
|Farba
|Čierna
|Hmotnosť (kg)
|0,4
|Hmotnosť vrátane obalu (kg)
|0,5
|Rozmery (d x š x v) (mm)
|171 x 153 x 75
Oblasti využitia
- Matrac