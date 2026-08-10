Hubica na okná pre SC
Hubica na okná pre obzvlášť ľahké a dôkladné čistenie skla, okien alebo zrkadiel pomocou parného čističa.
Hubicou na okná vyčistíte sklenené plochy pomocou parného čističa jednoducho a bez šmúh. Rozširuje sa tým nie len oblasť používania parných čističov Kärcher, ale zabezpečia sa aj čisté okná a zrkadlá.
Vlastnosti a výhody
Kvalitná stierka
- Čistenie skla, okien a zrkadiel bez šmúh.
Otvory pre výstup pary na hubici
- Čistený povrch sa rovnomerne naparí, čo prispieva k optimálnemu uvoľneniu špiny.
Malá a ľahká konštrukcia
- Obzvlášť jednoduchá manipulácia pre dôkladný výsledok čistenia.
Špecifikácie
Technické údaje
|Farba
|Čierna
|Hmotnosť (kg)
|0,1
|Hmotnosť vrátane obalu (kg)
|0,2
|Rozmery (d x š x v) (mm)
|255 x 43 x 130
Kompatibilné stroje
- Parná žehliaca stanica SI 4 EasyFix Iron
- Parná žehliaca stanica SI 4 EasyFix Premium Iron
- Parný čistič SC 1
- Parný čistič SC 1 EasyFix Premium
- Parný čistič SC 1 Premium
- Parný čistič SC 2 Deluxe EF Limited Edition
- Parný čistič SC 2 Deluxe EasyFix
- Parný čistič SC 2 Deluxe EasyFix Premium
- Parný čistič SC 2 EasyFix
- Parný čistič SC 2 EasyFix Premium
- Parný čistič SC 3 Deluxe EasyFix
- Parný čistič SC 3 Deluxe EasyFix Premium
- Parný čistič SC 3 EasyFix
- Parný čistič SC 3 EasyFix Premium
- Parný čistič SC 4 Deluxe
- Parný čistič SC 4 Deluxe EasyFix Iron
- Parný čistič SC 4 Deluxe EasyFix Iron Premium
- Parný čistič SC 4 Deluxe EasyFix Premium
- Parný čistič SC 4 EasyFix
- Parný čistič SC 4 EasyFix Iron
- Parný čistič SC 4 EasyFix Iron Kit
- Parný čistič SC 4 EasyFix Premium
- Parný čistič SC 4 EasyFix Premium Iron
- Parný čistič SC 4 EasyFix Premium Iron Kit
- Parný čistič SC 5 EasyFix Iron
- Parný čistič SC 5 EasyFix Iron Kit
- Parný čistič SC 5 EasyFix Iron Plug
- Parný čistič SC 5 EasyFix Premium Iron
- Parný čistič SC 5 EasyFix Premium Iron Plug
- Parný čistič SC 5 EasyFix Premium Plus
- SC 1
- SC 1 + Floor Kit
- SC 1 EasyFix Premium
- SC 1 Premium + Floor Kit
- SC 1.020
- SC 1.030 B
- SC 1202
- SC 1202 so žehličkou
- SC 2.500 C
- SC 2.550 C
- SC 2.600 CB
- SC 3 EasyFix Premium
- SC 3 EasyFix SK Set
- SC 4 + Iron Kit
- SC 4 EasyFix Premium
- SC 4 EasyFix SK Set
- SC 4 Premium
- SC 5
- SC 5 + Iron Kit
- SC 5 EasyFix Premium Iron Kit
- SC 5.800 C
- SC 5.800 CB
- SI 4 + Iron Kit
- Žehliaca stanica SI 4 EasyFix Iron Kit
- Žehliaca stanica SI 4 EasyFix Premium Iron Kit
Oblasti využitia
- Okná a sklenené povrchy
Príslušenstvo
Hubica na okná pre SC náhradný diel
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