Hubica na okná pre SC

Hubica na okná pre obzvlášť ľahké a dôkladné čistenie skla, okien alebo zrkadiel pomocou parného čističa.

Hubicou na okná vyčistíte sklenené plochy pomocou parného čističa jednoducho a bez šmúh. Rozširuje sa tým nie len oblasť používania parných čističov Kärcher, ale zabezpečia sa aj čisté okná a zrkadlá.

Vlastnosti a výhody
Kvalitná stierka
  • Čistenie skla, okien a zrkadiel bez šmúh.
Otvory pre výstup pary na hubici
  • Čistený povrch sa rovnomerne naparí, čo prispieva k optimálnemu uvoľneniu špiny.
Malá a ľahká konštrukcia
  • Obzvlášť jednoduchá manipulácia pre dôkladný výsledok čistenia.
Špecifikácie

Technické údaje

Farba Čierna
Hmotnosť (kg) 0,1
Hmotnosť vrátane obalu (kg) 0,2
Rozmery (d x š x v) (mm) 255 x 43 x 130
Kompatibilné stroje
Oblasti využitia
  • Okná a sklenené povrchy
Príslušenstvo
Hubica na okná pre SC náhradný diel

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