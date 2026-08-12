Klince do trávnika

Príslušenstvo pre robotickú kosačku Kärcher: klince do trávnika na upevnenie obvodového drôtu v tráve. V trávniku rýchlo zarastú a podržia drôt tam, kde patrí.

Pomocou klincov do trávnika je možné obvodový drôt robotickej kosačky bezpečne upevniť v trávniku. Vodiace háky zaručujú spoľahlivé uchytenie – aj pri spätnom vedení drôtu ako aj natiahnutí rezervného drôtu. Už po niekoľkých týždňoch klince v tráve zarastú a nie je ich vidieť.

Vlastnosti a výhody
Spoľahlivé upevnenie obvodového drôtu
  • V priebehu niekoľkých týždňoch klince v tráve zarastú a nie je ich vidieť.
Špecifikácie

Technické údaje

Množstvo v balení (Kus(y)) 90
Hmotnosť vrátane obalu (kg) 0,5
Rozmery (d x š x v) (mm) 103 x 24 x 13
Oblasti využitia
  • Trávnik