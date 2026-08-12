Klince do trávnika
Príslušenstvo pre robotickú kosačku Kärcher: klince do trávnika na upevnenie obvodového drôtu v tráve. V trávniku rýchlo zarastú a podržia drôt tam, kde patrí.
Pomocou klincov do trávnika je možné obvodový drôt robotickej kosačky bezpečne upevniť v trávniku. Vodiace háky zaručujú spoľahlivé uchytenie – aj pri spätnom vedení drôtu ako aj natiahnutí rezervného drôtu. Už po niekoľkých týždňoch klince v tráve zarastú a nie je ich vidieť.
Vlastnosti a výhody
Spoľahlivé upevnenie obvodového drôtu
- V priebehu niekoľkých týždňoch klince v tráve zarastú a nie je ich vidieť.
Špecifikácie
Technické údaje
|Množstvo v balení (Kus(y))
|90
|Hmotnosť vrátane obalu (kg)
|0,5
|Rozmery (d x š x v) (mm)
|103 x 24 x 13
Oblasti využitia
- Trávnik