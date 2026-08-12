Nôž aku kosačky na trávu LMO 36-46 Battery
Nôž kosačky na trávu LMO 36-46 Battery zanechá pri šírke rezu 46 cm vynikajúco odrezanú trávu bez rozstrapkania alebo nerovností.
Široký pás čistej pokosenej trávy pomocou extra dlhého oceľového noža s akumulátorovou kosačkou na trávu 36-46: so šírkou 46 centimetrov, s variabilnou výškou rezu a bez rozstrapkaných stebiel trávy. Nože kosačky na trávu nie sú iba ostré, sú aj tvarované tak, že rezaná tráva sa dostane bez zvyšku do zberného vaku, takže nie je potrebná žiadna dodatočná úprava. Nože kosačky na trávu sa menia úplne jednoducho, iba pomocou zopár krokov a jednej skrutky.
Vlastnosti a výhody
Extra ostrý oceľový nôž
- Použitie kvalitnej ocele zaručuje čisté rezy
Ľahká výmena noža
- Iba niekoľko krokov, jedna skrutka a nôž je vymenený.
Efektívny tvar
- Vďaka sofistikovanému tvaru noža končí odstrihnutá zeleň bezo zvyšku v zbernom koši.
Perfektne zosúladené príslušenstvo
- Nôž kosačky na trávu je ideálny pre akumulátorovú kosačku LMO 36-46 Battery.
Špecifikácie
Technické údaje
|Šírka rezu (cm)
|46
|Farba
|Čierna
|Hmotnosť (kg)
|0,4
|Hmotnosť vrátane obalu (kg)
|0,5
|Rozmery (d x š x v) (mm)
|460 x 53 x 15
Oblasti využitia
- Trávnik