Obvodový drôt
Ukáže robotickej kosačke, kde sa môže v záhrade pohybovať: 150 metrov dlhý obvodový drôt pre bezpečnú navigáciu na trávniku.
Presné definovanie kosenej plochy pomocou 150 metrov dlhého obvodového kábla. V priestore vymedzenom obvodovým drôtom sa môže robotická kosačka spoľahlivo pohybovať.
Vlastnosti a výhody
Definuje kosenú plochu
- Spoľahlivá navigácia v priestore vymedzenom drôtom zabraňuje tomu, aby robotická kosačka opustila trávnik.
- Po niekoľkých týždňoch zmizne pod trávou.
Plocha sa dá ľubovoľne prispôsobovať a zväčšovať
Slúži robotickej kosačke ako priama navigácia do nabíjacej stanice
Môže sa vkladať aj do zeme: až 10 centimetrov pod povrch trávnika
Špecifikácie
Technické údaje
|Dĺžka kábla (m)
|150
|Hmotnosť (kg)
|1,6
|Hmotnosť vrátane obalu (kg)
|1,8
|Rozmery (d x š x v) (mm)
|190 x 190 x 55
Oblasti využitia
- Trávnik