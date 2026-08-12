Obvodový drôt

Ukáže robotickej kosačke, kde sa môže v záhrade pohybovať: 150 metrov dlhý obvodový drôt pre bezpečnú navigáciu na trávniku.

Presné definovanie kosenej plochy pomocou 150 metrov dlhého obvodového kábla. V priestore vymedzenom obvodovým drôtom sa môže robotická kosačka spoľahlivo pohybovať.

Vlastnosti a výhody
Definuje kosenú plochu
  • Spoľahlivá navigácia v priestore vymedzenom drôtom zabraňuje tomu, aby robotická kosačka opustila trávnik.
  • Po niekoľkých týždňoch zmizne pod trávou.
Plocha sa dá ľubovoľne prispôsobovať a zväčšovať
Slúži robotickej kosačke ako priama navigácia do nabíjacej stanice
Môže sa vkladať aj do zeme: až 10 centimetrov pod povrch trávnika
Špecifikácie

Technické údaje

Dĺžka kábla (m) 150
Hmotnosť (kg) 1,6
Hmotnosť vrátane obalu (kg) 1,8
Rozmery (d x š x v) (mm) 190 x 190 x 55
Oblasti využitia
  • Trávnik