Pad z mikrovlákna mäkký pre KV 4

Mäkký pad KV 4 je veľmi jemný a perfektný na ľahké znečistenie citlivých povrchov. Ľahko sa pripevní na vibrujúci batériový čistič KV 4 pomocou suchého zipsu.

Optimálne čistenie: Mäkký pad KV 4 čistí veľmi jemne a bez chĺpkov vďaka svojim jemným vláknam. Pad je možné ľahko pripevniť na vibrujúci batériový čistič KV 4 pomocou zapínania na suchý zips. Perfektné na povrchy citlivé na poškriabanie, ako sú kuchynské fronty, drevo a zásteny.

Vlastnosti a výhody
Suchý zips
  • Jednoduché pripevnenie a vybratie.
Dá sa prať
  • Možno prať na 60 ° C, opakovane používať.
Špecifikácie

Technické údaje

Množstvo v balení (Kus(y)) 2
Farba Biela
Hmotnosť vrátane obalu (kg) 0,1
Rozmery (d x š x v) (mm) 261 x 106 x 6
Oblasti využitia
  • Chúlostivé povrchy