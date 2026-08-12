Pad z mikrovlákna mäkký pre KV 4
Mäkký pad KV 4 je veľmi jemný a perfektný na ľahké znečistenie citlivých povrchov. Ľahko sa pripevní na vibrujúci batériový čistič KV 4 pomocou suchého zipsu.
Optimálne čistenie: Mäkký pad KV 4 čistí veľmi jemne a bez chĺpkov vďaka svojim jemným vláknam. Pad je možné ľahko pripevniť na vibrujúci batériový čistič KV 4 pomocou zapínania na suchý zips. Perfektné na povrchy citlivé na poškriabanie, ako sú kuchynské fronty, drevo a zásteny.
Vlastnosti a výhody
Suchý zips
- Jednoduché pripevnenie a vybratie.
Dá sa prať
- Možno prať na 60 ° C, opakovane používať.
Špecifikácie
Technické údaje
|Množstvo v balení (Kus(y))
|2
|Farba
|Biela
|Hmotnosť vrátane obalu (kg)
|0,1
|Rozmery (d x š x v) (mm)
|261 x 106 x 6
Oblasti využitia
- Chúlostivé povrchy