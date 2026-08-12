Pad z mikrovlákna na obklady a dlaždice pre KV
Pad na obklady a dlažbu je vďaka abrazívnym a absorpčným vláknam dokonalý na znečistenie obkladačiek, štrbín a škár. Ľahko sa pripevní na vibrujúci batériový čistič KV pomocou suchého zipsu
Pad na obklady a dlažbu pre KV 4 je možné ľahko pripevniť na vibrujúci batériový čistič KV 4 pomocou suchého zipsu. Vďaka dômyselnej kombinácii abrazívnych a absorpčných vlákien sa nečistoty optimálne rozpúšťajú a absorbujú. Vyčnievajúce a abrazívne vlákna sú prispôsobené povrchom a rýchlo a bez zvyškov odstraňujú odolné nečistoty na dlaždiciach a štrbinách a škárach, ako sú zvyšky mydla.
Vlastnosti a výhody
Suchý zips
Dá sa prať
- Možno prať na 60 ° C, opakovane používať.
Vyčnievajúce, abrazívne vlákna
- Perfektné čistenie štrbín a kĺbov.
Špecifikácie
Technické údaje
|Množstvo v balení (Kus(y))
|2
|Farba
|Biela
|Hmotnosť vrátane obalu (kg)
|0,1
|Rozmery (d x š x v) (mm)
|261 x 106 x 12
Oblasti využitia
- Dlažba