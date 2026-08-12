Pad z mikrovlákna na obklady a dlaždice pre KV

Pad na obklady a dlažbu je vďaka abrazívnym a absorpčným vláknam dokonalý na znečistenie obkladačiek, štrbín a škár. Ľahko sa pripevní na vibrujúci batériový čistič KV pomocou suchého zipsu

Pad na obklady a dlažbu pre KV 4 je možné ľahko pripevniť na vibrujúci batériový čistič KV 4 pomocou suchého zipsu. Vďaka dômyselnej kombinácii abrazívnych a absorpčných vlákien sa nečistoty optimálne rozpúšťajú a absorbujú. Vyčnievajúce a abrazívne vlákna sú prispôsobené povrchom a rýchlo a bez zvyškov odstraňujú odolné nečistoty na dlaždiciach a štrbinách a škárach, ako sú zvyšky mydla.

Vlastnosti a výhody
Suchý zips
Dá sa prať
  • Možno prať na 60 ° C, opakovane používať.
Vyčnievajúce, abrazívne vlákna
  • Perfektné čistenie štrbín a kĺbov.
Špecifikácie

Technické údaje

Množstvo v balení (Kus(y)) 2
Farba Biela
Hmotnosť vrátane obalu (kg) 0,1
Rozmery (d x š x v) (mm) 261 x 106 x 12
Oblasti využitia
  • Dlažba