Pad z mikrovlákna set pre KV 4
Vysokoúčinná kombinovaná súprava padu tvrdého, na obkladačky a mäkkého. Ľahko sa pripevní na vibrujúci batériový stierač KV 4 pomocou suchého zipsu. Ideálne pre každú požiadavku na povrch.
Optimálne čistenie: Kombinovaná sada pozostávajúca z padu tvrdého, na obkladačky a mäkkého ponúka ten pravý produkt pre každú požiadavku na povrch. Utierky sa dajú ľahko pripevniť na vibrujúci batériový čistič KV 4 pomocou suchého zipsu. S touto sadou vyčistíte ľahké a odolné nečistoty, ako aj citlivé a robustné povrchy. Ďalšia výhoda: Utierky sú prateľný, a preto je možné ich ihneď po vyčistení znova použiť.
Vlastnosti a výhody
Jednoduché pripevnenie a vybratie
Dá sa prať
- Možno prať na 60 ° C, opakovane používať.
Špeciálne utierky na utieranie
- Perfektné na všetky povrchy.
Špecifikácie
Technické údaje
|Množstvo v balení (Kus(y))
|3
|Farba
|Biela
|Hmotnosť (kg)
|0,1
|Hmotnosť vrátane obalu (kg)
|0,1
|Rozmery (d x š x v) (mm)
|261 x 106 x 12
Oblasti využitia
- Povrchy odolné proti poškriabaniu
- Chúlostivé povrchy