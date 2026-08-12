Pad z mikrovlákna set pre KV 4

Vysokoúčinná kombinovaná súprava padu tvrdého, na obkladačky a mäkkého. Ľahko sa pripevní na vibrujúci batériový stierač KV 4 pomocou suchého zipsu. Ideálne pre každú požiadavku na povrch.

Optimálne čistenie: Kombinovaná sada pozostávajúca z padu tvrdého, na obkladačky a mäkkého ponúka ten pravý produkt pre každú požiadavku na povrch. Utierky sa dajú ľahko pripevniť na vibrujúci batériový čistič KV 4 pomocou suchého zipsu. S touto sadou vyčistíte ľahké a odolné nečistoty, ako aj citlivé a robustné povrchy. Ďalšia výhoda: Utierky sú prateľný, a preto je možné ich ihneď po vyčistení znova použiť.

Vlastnosti a výhody
Jednoduché pripevnenie a vybratie
Dá sa prať
  • Možno prať na 60 ° C, opakovane používať.
Špeciálne utierky na utieranie
  • Perfektné na všetky povrchy.
Špecifikácie

Technické údaje

Množstvo v balení (Kus(y)) 3
Farba Biela
Hmotnosť (kg) 0,1
Hmotnosť vrátane obalu (kg) 0,1
Rozmery (d x š x v) (mm) 261 x 106 x 12
Oblasti využitia
  • Povrchy odolné proti poškriabaniu
  • Chúlostivé povrchy