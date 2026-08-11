Parotlaková žehlička I 6006
Kvalitná parotlaková žehlička v atraktívnom žlto-čiernom dizajne. S komfortnou antikorovou žehliacou plochou s hladkým povrchom pre jednoduchý pohyb po povrchu.
Kvalitná parotlaková žehlička v atraktívnom žlto-čiernom dizajne. Žehlička má komfortnú antikorovú žehliacu plochu a dá sa perfektne kombinovať s vybranými parnými čističmi Kärcher. Konštantný tlak pary výrazne uľahčuje žehlenie - a prináša až 50% úsporu času. Vďaka vynikajúcej technike a bezchybnej antikorovej žehliacej ploche s hladkým povrchom vyžehlíte hravo a rýchlo aj hrubšie látky. Parotlaková žehlička Kärcher má funkciu trvalej pary, ako aj funkciu intervalovej pary. Vhodná pre všetky parné čističe Iron Kit, SC 5 a SC 5 EasyFix.
Vlastnosti a výhody
Otvory pre výstup pary sú rozložené po celej žehliacej ploche
- Rovnomerný výstup pary po celej ploche
Nastaviteľná trvalá para
- Plynulé vystupovanie pary pre ľahké a rýchle žehlenie veľkých textílií, ako sú obrusy, posteľná bielizeň a pod.
Antikorová žehliaca plocha
- Ľahké kĺzanie žehličky
Rovnomerný výstup pary
- O 50% rýchlejšie vyhladenie bielizne
Intervalové naparovanie
- Na cielené naparovanie
Regulácia teploty
- Môžu sa žehliť rôzne materiály
Špecifikácie
Technické údaje
|Farba
|Žltá
|Hmotnosť vrátane obalu (kg)
|1,8
|Rozmery (d x š x v) (mm)
|297 x 147 x 180
Kompatibilné stroje
Oblasti využitia
- Odevy, ktoré sú vhodné na žehlenie