Pílové listy
Ostré a presné: Pílové listy sú vhodné na rezanie dreva pomocou akumulátorovej prerezávacej píly PGS 4-18 a zaisťujú dokonalé výsledky rezania.
Pôsobivá kvalita vám umožňuje presne rezať konáre s malým úsilím. Vďaka systému výmeny bez použitia náradia je možné pílové listy rýchlo a jednoducho vymeniť.
Vlastnosti a výhody
Prémiový pílový list vyrobený v Nemecku
- Pre optimálny rezný výkon.
Výmena pílového listu bez použitia náradia
- Rýchla a jednoduchá výmena pílového kotúča bez potreby náradia.
Špecifikácie
Technické údaje
|Farba
|Čierna
|Rozmery (d x š x v) (mm)
|152 x 2 x 20
Oblasti využitia
- Vetvy stromov