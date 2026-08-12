Pílové listy

Ostré a presné: Pílové listy sú vhodné na rezanie dreva pomocou akumulátorovej prerezávacej píly PGS 4-18 a zaisťujú dokonalé výsledky rezania.

Pôsobivá kvalita vám umožňuje presne rezať konáre s malým úsilím. Vďaka systému výmeny bez použitia náradia je možné pílové listy rýchlo a jednoducho vymeniť.

Vlastnosti a výhody
Prémiový pílový list vyrobený v Nemecku
  • Pre optimálny rezný výkon.
Výmena pílového listu bez použitia náradia
  • Rýchla a jednoduchá výmena pílového kotúča bez potreby náradia.
Špecifikácie

Technické údaje

Farba Čierna
Rozmery (d x š x v) (mm) 152 x 2 x 20
Oblasti využitia
  • Vetvy stromov