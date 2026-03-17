Predĺženie vysokotlakovej gumenej hadice XH 10 R
Predĺženie vysokotlakovej gumenej hadice pre vyššiu flexibilitu. 10 m kvalitná gumená hadica s oceľovou výplňou pre dlhú životnosť. Teplota: do 80 °C. Tlak: do 160 bar.
10 m dlhá gumená predlžovacia hadica zabezpečuje vyššiu flexibilitu a rozširuje akčný rádius vysokotlakového čističa. Zapája sa jednoducho medzi zariadenie a vysokotlakovú hadicu a hneď je práca jednoduchšia. Kvalitná gumená hadica s oceľovou výplňou sa vyznačuje mohutnosťou a zaručuje dlhú životnosť. Predlžovacia hadica vydrží tlak až 160 barov a je dimenzovaná pre teploty do 80 ℃. Predlžovacia hadica sa dá samozrejme používať aj s čistiacimi prostriedkami. Hodí sa pre všetky vysokotlakové čističe Kärcher pre domácnosť triedy K2 - K8.
Vlastnosti a výhody
10 m predlžovacia hadica
- Predĺženie akčného rádiusu, vyššia flexibilita
Gumená hadica s oceľovým výpletom.
- Dlhá životnosť a vysoká kvalita
Ochrana proti prelomeniu
- Ochrana hadice pred zalomením
Mosadzná prípojka
- Dlhá životnosť a vysoká kvalita
Špecifikácie
Technické údaje
|Dĺžka (m)
|10
|Farba
|Čierna
|Hmotnosť (kg)
|2,6
|Hmotnosť vrátane obalu (kg)
|2,7
|Rozmery (d x š x v) (mm)
|240 x 240 x 110