Rotačná tryska, malá, 030

Menšia strata výkonu, vyššia kvalita striekania: nový výkonný tryskač s veľkosťou trysky 030 dosahuje až o 50 % vyšší čistiaci a plošný výkon ako jeho predchodca.

Nová výkonná rotačná tryska na nečistoty (veľkosť trysky 030) ponúka koncentrovanú čistiacu silu. Vnútorné straty energie sa minimalizovali a kvalita striekania sa výrazne zlepšila – pre až o 50 percent vyšší čistiaci a plošný výkon ako jeho predchodca. A vďaka rotačnému bodovému prúdu dosahuje 10-násobný čistiaci výkon v porovnaní s bežnými vysokotlakovými tryskami. S keramickou tryskou a ložiskovým krúžkom pre maximálny pracovný čas. Pre použitie s max. 180 bar/18 MPa a teplota vody 60°C.

Vlastnosti a výhody
Až o 50 percent vyšší čistiaci a plošný výkon v porovnaní s predošlou verziou
  • Enormná úspora času.
Minimalizované straty výkonu a vylepšená kvalita prúdu
  • Vďaka vyššiemu čistiacemu účinku odstráni aj nepoddajné znečistenia.
Rotujúci bodový prúd rotačnej trysky kombinuje výhody bodového a plochého prúdu
  • Vysoká čistiaca sila pri súčasne vysokom plošnom výkone.
Keramická tryska a keramický ložiskový krúžok
  • Maximálna životnosť.
Vysoký výkon čistenia
  • Rýchle odstraňovanie nepoddajných nečistôt.
Špecifikácie

Technické údaje

Max. tlak (bar) 180
Tlak (bar) max. 180
Teplota (°C) max. 60
Veľkosť trysky ( ) 30
Veľkosť malá
Pripájací závit EASY!Lock
Farba Antracitová
Hmotnosť (kg) 0,2
Hmotnosť vrátane obalu (kg) 0,2
Rozmery (d x š x v) (mm) 90 x 57 x 57