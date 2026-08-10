Rotačná tryska, malá, 030
Menšia strata výkonu, vyššia kvalita striekania: nový výkonný tryskač s veľkosťou trysky 030 dosahuje až o 50 % vyšší čistiaci a plošný výkon ako jeho predchodca.
Nová výkonná rotačná tryska na nečistoty (veľkosť trysky 030) ponúka koncentrovanú čistiacu silu. Vnútorné straty energie sa minimalizovali a kvalita striekania sa výrazne zlepšila – pre až o 50 percent vyšší čistiaci a plošný výkon ako jeho predchodca. A vďaka rotačnému bodovému prúdu dosahuje 10-násobný čistiaci výkon v porovnaní s bežnými vysokotlakovými tryskami. S keramickou tryskou a ložiskovým krúžkom pre maximálny pracovný čas. Pre použitie s max. 180 bar/18 MPa a teplota vody 60°C.
Vlastnosti a výhody
Až o 50 percent vyšší čistiaci a plošný výkon v porovnaní s predošlou verziou
- Enormná úspora času.
Minimalizované straty výkonu a vylepšená kvalita prúdu
- Vďaka vyššiemu čistiacemu účinku odstráni aj nepoddajné znečistenia.
Rotujúci bodový prúd rotačnej trysky kombinuje výhody bodového a plochého prúdu
- Vysoká čistiaca sila pri súčasne vysokom plošnom výkone.
Keramická tryska a keramický ložiskový krúžok
- Maximálna životnosť.
Vysoký výkon čistenia
- Rýchle odstraňovanie nepoddajných nečistôt.
Špecifikácie
Technické údaje
|Max. tlak (bar)
|180
|Tlak (bar)
|max. 180
|Teplota (°C)
|max. 60
|Veľkosť trysky ( )
|30
|Veľkosť
|malá
|Pripájací závit
|EASY!Lock
|Farba
|Antracitová
|Hmotnosť (kg)
|0,2
|Hmotnosť vrátane obalu (kg)
|0,2
|Rozmery (d x š x v) (mm)
|90 x 57 x 57