Sacia hadica C 35, 4 m
4 m dlhá sacia hadica bez kolena a pripájacieho adaptéra. S bajonetovou prípojkou na strane stroja a klipom C 35 na strane príslušenstva.
Sacia hadica v nominálnej šírke DN 35 je ideálna na použitie s mokrými a suchými vysávačmi od Kärcher. 4 m hadica sa pripája k zariadeniu bajonetovým pripojením 1.0 a k príslušenstvu klipovým pripojením 1.0. Obe pripojenia sú kompatibilné s vysávačmi do modelového roku 2016. Bajonetové pripojenie 1.0 je rovnaké pre všetky nominálne šírky (35, 40 a 50). Adaptér pre hadice NT s bajonetovým pripojením 1.0 je možné použiť na pripojenie všetkých hadíc s bajonetovým pripojením 1.0 za účelom pripojenia k novému systému príslušenstva.
Špecifikácie
Technické údaje
|Dĺžka (m)
|4
|Štandardný priemer ( )
|ID 35
|Pripojenie na strane príslušenstva¹⁾
|Klip 1.0
|Pripojenie na strane stroja²⁾
|Bajonet 1.0
|Množstvo v balení (Kus(y))
|1
|Farba
|Čierna
|Hmotnosť (kg)
|0,8
|Hmotnosť vrátane obalu (kg)
|0,8
|Rozmery (d x š x v) (mm)
|430 x 430 x 110