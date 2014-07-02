Sacia hadica C 35, 4 m

4 m dlhá sacia hadica bez kolena a pripájacieho adaptéra. S bajonetovou prípojkou na strane stroja a klipom C 35 na strane príslušenstva.

Sacia hadica v nominálnej šírke DN 35 je ideálna na použitie s mokrými a suchými vysávačmi od Kärcher. 4 m hadica sa pripája k zariadeniu bajonetovým pripojením 1.0 a k príslušenstvu klipovým pripojením 1.0. Obe pripojenia sú kompatibilné s vysávačmi do modelového roku 2016. Bajonetové pripojenie 1.0 je rovnaké pre všetky nominálne šírky (35, 40 a 50). Adaptér pre hadice NT s bajonetovým pripojením 1.0 je možné použiť na pripojenie všetkých hadíc s bajonetovým pripojením 1.0 za účelom pripojenia k novému systému príslušenstva.

Špecifikácie

Technické údaje

Dĺžka (m) 4
Štandardný priemer ( ) ID 35
Pripojenie na strane príslušenstva¹⁾ Klip 1.0
Pripojenie na strane stroja²⁾ Bajonet 1.0
Množstvo v balení (Kus(y)) 1
Farba Čierna
Hmotnosť (kg) 0,8
Hmotnosť vrátane obalu (kg) 0,8
Rozmery (d x š x v) (mm) 430 x 430 x 110
Príslušenstvo