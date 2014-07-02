Sacia hadica C DN 35
Sacia hadica s ohybom v nominálnej šírke DN 35 a s dĺžkou 2,5 m je vhodná pre použitie s mokrými a suchými vysávačmi.
Sací hadica s ohybom v nominálnej šírke DN 35 je ideálna na použitie s mokrými a suchými vysávačmi od Kärcher. Hadica 2,5 m sa pripája k zariadeniu bajonetovým pripojením 1.0 a k príslušenstvu klipovým pripojením 1.0. Obe pripojenia sú kompatibilné s vysávačmi do modelového roku 2016. Bajonetové pripojenie 1.0 je rovnaké pre všetky nominálne šírky (35, 40 a 50). Adaptér pre hadice NT s bajonetovým pripojením 1.0 je možné použiť na pripojenie všetkých hadíc s bajonetovým pripojením 1.0 za účelom pripojenia k novému systému príslušenstva.
Špecifikácie
Technické údaje
|Dĺžka (m)
|2,5
|Štandardný priemer ( )
|ID 35
|Pripojenie na strane príslušenstva¹⁾
|Klip 1.0
|Pripojenie na strane stroja²⁾
|Bajonet 1.0
|Množstvo v balení (Kus(y))
|1
|Farba
|Čierna
|Hmotnosť (kg)
|0,6
|Hmotnosť vrátane obalu (kg)
|0,7
|Rozmery (d x š x v) (mm)
|560 x 460 x 75
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