Sacia hadica C DN 35

Sacia hadica s ohybom v nominálnej šírke DN 35 a s dĺžkou 2,5 m je vhodná pre použitie s mokrými a suchými vysávačmi.

Sací hadica s ohybom v nominálnej šírke DN 35 je ideálna na použitie s mokrými a suchými vysávačmi od Kärcher. Hadica 2,5 m sa pripája k zariadeniu bajonetovým pripojením 1.0 a k príslušenstvu klipovým pripojením 1.0. Obe pripojenia sú kompatibilné s vysávačmi do modelového roku 2016. Bajonetové pripojenie 1.0 je rovnaké pre všetky nominálne šírky (35, 40 a 50). Adaptér pre hadice NT s bajonetovým pripojením 1.0 je možné použiť na pripojenie všetkých hadíc s bajonetovým pripojením 1.0 za účelom pripojenia k novému systému príslušenstva.

Špecifikácie

Technické údaje

Dĺžka (m) 2,5
Štandardný priemer ( ) ID 35
Pripojenie na strane príslušenstva¹⁾ Klip 1.0
Pripojenie na strane stroja²⁾ Bajonet 1.0
Množstvo v balení (Kus(y)) 1
Farba Čierna
Hmotnosť (kg) 0,6
Hmotnosť vrátane obalu (kg) 0,7
Rozmery (d x š x v) (mm) 560 x 460 x 75

Video

Príslušenstvo