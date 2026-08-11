Štetec na nábytok

Štetec na nábytok z mäkkých štetín odstráni jemný prach na všetkých regáloch, lampách, citlivých povrchoch a elektronických prístrojoch.

Prach na nábytku, lampách alebo elektronických prístrojoch môže pri nevhodných spôsoboch čistenia zanechať nepekné stopy alebo dokonca škrabance. Štetcom, ktorý je vyrobený z mäkkých štetín, vyčistíte rôzne povrchy dôkladne a jemne, samozrejme úplne bez ich poškodenia. Štetec na nábytok možno zakúpiť ako doplnkové príslušenstvo pre náš vysávač VC 5, ku ktorému ho kedykoľvek bez námahy pripojíte.

Vlastnosti a výhody
Vhodné príslušenstvo pre vysávač VC 5 Kärcher
Jednoduché umiestnenie na stroji
Mäkké štetiny garantujú šetrné čistenie
Špecifikácie

Technické údaje

Množstvo v balení (Kus(y)) 1
Farba Čierna
Hmotnosť vrátane obalu (kg) 0,1
Rozmery (d x š x v) (mm) 117 x 41 x 71
Oblasti využitia
  • Nábytok
  • Chúlostivé povrchy