Štetec na nábytok
Štetec na nábytok z mäkkých štetín odstráni jemný prach na všetkých regáloch, lampách, citlivých povrchoch a elektronických prístrojoch.
Prach na nábytku, lampách alebo elektronických prístrojoch môže pri nevhodných spôsoboch čistenia zanechať nepekné stopy alebo dokonca škrabance. Štetcom, ktorý je vyrobený z mäkkých štetín, vyčistíte rôzne povrchy dôkladne a jemne, samozrejme úplne bez ich poškodenia. Štetec na nábytok možno zakúpiť ako doplnkové príslušenstvo pre náš vysávač VC 5, ku ktorému ho kedykoľvek bez námahy pripojíte.
Vlastnosti a výhody
Vhodné príslušenstvo pre vysávač VC 5 Kärcher
Jednoduché umiestnenie na stroji
Mäkké štetiny garantujú šetrné čistenie
Špecifikácie
Technické údaje
|Množstvo v balení (Kus(y))
|1
|Farba
|Čierna
|Hmotnosť vrátane obalu (kg)
|0,1
|Rozmery (d x š x v) (mm)
|117 x 41 x 71
Oblasti využitia
- Nábytok
- Chúlostivé povrchy