Univerzálny valec pre KFL 1, FCV 2, FCV 3
Univerzálny valec pre šetrné čistenie a starostlivosť o všetky podlahy. Nepúšťa vlákna, je savý a odolný. Vhodné pre: KFL 1, FCV 2 a FCV 3.
Jednoduché čistenie: valec na viaceré povrchy pre vysávače Kärcher KFL 1, FCV 2 a FCV 3 zaisťuje šetrné čistenie a údržbu všetkých podláh – dokonca aj parkiet. Vysokokvalitný univerzálny valec nepúšťa vlákna, je savý a extrémne odolný.
Vlastnosti a výhody
100% vysokokvalitné mikrovlákno
- Optimálne uvoľňovanie a vynikajúce zbieranie špiny pre dôkladné výsledky čistenia na všetkých tvrdých plochách.
Mimoriadne čisté
- Hygienická práca v rôznych oblastiach (sanita, kuchyňa, armatúry, atď)
- V kombinácii s dvojnádržovým systémom použitým v čističoch tvrdých podláh Kärcher spoľahlivo odstránia až 99 % všetkých baktérií z podlahy – ako sa ukázalo v laboratórnych testoch.
Špecifikácie
Technické údaje
|Hmotnosť (kg)
|0,2
|Hmotnosť vrátane obalu (kg)
|0,3
|Rozmery (d x š x v) (mm)
|247 x 132 x 60
Oblasti využitia
- Tvrdé podlahy
- Parkety s ochrannou vrstvou