Univerzálny valec pre KFL 1, FCV 2, FCV 3

Univerzálny valec pre šetrné čistenie a starostlivosť o všetky podlahy. Nepúšťa vlákna, je savý a odolný. Vhodné pre: KFL 1, FCV 2 a FCV 3.

Jednoduché čistenie: valec na viaceré povrchy pre vysávače Kärcher KFL 1, FCV 2 a FCV 3 zaisťuje šetrné čistenie a údržbu všetkých podláh – dokonca aj parkiet. Vysokokvalitný univerzálny valec nepúšťa vlákna, je savý a extrémne odolný.

Vlastnosti a výhody
100% vysokokvalitné mikrovlákno
  • Optimálne uvoľňovanie a vynikajúce zbieranie špiny pre dôkladné výsledky čistenia na všetkých tvrdých plochách.
Mimoriadne čisté
  • Hygienická práca v rôznych oblastiach (sanita, kuchyňa, armatúry, atď)
  • V kombinácii s dvojnádržovým systémom použitým v čističoch tvrdých podláh Kärcher spoľahlivo odstránia až 99 % všetkých baktérií z podlahy – ako sa ukázalo v laboratórnych testoch.
Špecifikácie

Technické údaje

Hmotnosť (kg) 0,2
Hmotnosť vrátane obalu (kg) 0,3
Rozmery (d x š x v) (mm) 247 x 132 x 60
Oblasti využitia
  • Tvrdé podlahy
  • Parkety s ochrannou vrstvou