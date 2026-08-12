Vysokotlaková pištoľ G 180 Q Smart Control Plus
S LCD displejom, tlačidlami na reguláciu tlaku a čistiaceho prostriedku: Vysokotlaková pištoľ G 180 Q Smart Control Plus pre stroje Kärcher Smart Control K 5 Premium, K 7 a K 7 Premium.
Toľko kontroly ste pri čistení nikdy predtým nemali. Vďaka tlačidlám +/– na vysokotlakovej pištoli G 180 Q Smart Control Plus je možné tlakové stupne a dávkovanie čistiacich prostriedkov ovládať jednoducho stlačením gombíka. Okrem toho máte o nastavení vždy prehľad na LCD displeji – pri akomkoľvek počasí. Pištoľ vrátane prípojky Quick Connect sa hodí pre všetky vysokotlakové čističe Kärcher Smart Control Plus, tried K 5 Premium, K 7 a K 7 Premium.
Vlastnosti a výhody
Náhradná pištoľ pre vysokotlakové čističe Kärcher Full Control Plus-HDR tried K 5 Premium, K 7 a K 7 Full Control od 2017
- Pre jednoduchú výmenu pištole.
+/– - tlačidlá na rukoväti
- Pre pohodlné nastavenie vhodného tlakového stupňa a koncentrácie čistiaceho prostriedku.
Zobrazenie tlakového stupňa na LCD displeji
- Pre jednoduché nastavenie vhodného tlakového stupňa podľa čisteného objektu.
Kontrola dávkovania čistiaceho prostriedku na LCD displeji
- Pre jednoduché nastavenie požadovaného množstva čistiaceho prostriedku.
Prípojka Quick Connect
- Systém rýchlospojky pre jednoduché pripojenie pištole a vysokotlakovej hadice.
Špecifikácie
Technické údaje
|Farba
|Čierna
|Hmotnosť vrátane obalu (kg)
|0,8