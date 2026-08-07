Ošetrovacia disperzia RM 784, 5l
Polymérová disperzia na prvotné ošetrenie, priebežné ošetrenie a udržiavacie ošetrenie podlahových krytín. Vytvára protišmykový film,ktorý zabraňuje usadzovaniu špiny a je odolný voči oderu.
FloorPro RM 784 od Kärcher je výživná polymérová disperzia s vysokou krycou schopnosťou, ktorá sa nanáša ručne v dvoch krokoch plochým mopom alebo aplikačným mopom, rýchlo schne a následne sa veľmi ľahko vyleští. Všestranné použitie na pružné linoleum a PVC podlahy, produkt je vhodný na nanášanie a na obnovu ochranného filmu, ako aj na stieranie. Účinne a spoľahlivo odstraňuje nevzhľadné stopy, vytvára buď protišmykový (podľa DIN 51131 a DIN EN 13893), odpudzujúci nečistoty, oderuvzdorný alebo hodvábne matný ošetrujúci film v závislosti od podlahovej krytiny.
Špecifikácie
Technické údaje
|Veľkosť balenia (l)
|5
|Jednotka balenia (Kus(y))
|2
|Hodnota pH
|8
|Hmotnosť (kg)
|5,1
|Hmotnosť vrátane obalu (kg)
|5,6
|Rozmery (d x š x v) (mm)
|192 x 145 x 248
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Oblasti využitia
- Starostlivosť o podlahy