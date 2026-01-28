FloorPro odstraňovač stôp po pneumatikách a gumovom odere RM 776, 20l
Vysoko aktívny čistič na odstraňovanie stôp po gumených oderoch, stopách spôsobených prepravnými vozíkmi. Odstraňuje silné olejové znečistenia zvyšky lepiacej pásky a sadze.
Vysoko alkalický odstraňovač škvŕn od pneumatík a oderu FloorPro RM 776, špeciálne navrhnutý na bodové čistenie a hĺbkové čistenie priemyselných podláh, tekutých a cementových poterov a povrchov natretých epoxidovou živicou. Špeciálny čistič šetrný k odlučovačom sa nanáša dvojkrokovou metódou – vykonáva sa pomocou rozprašovača ešte pred odstránením nečistôt a po čase pôsobenia. Vysokoúčinný čistiaci prostriedok úplne odstraňuje gumové oderky a stopy z vysokozdvižných vozíkov, ako aj zvyšky lepiacej pásky a znečistenie ťažkými olejmi a sadzami. Spoločnosti na spracovanie kovov a farieb, ktoré používajú FloorPro odstraňovač pneumatík a oterových škvŕn RM 776, tiež profitujú z jeho zloženia, ktoré neobsahuje žiadne silikóny.
Špecifikácie
Technické údaje
|Veľkosť balenia (l)
|20
|Jednotka balenia (Kus(y))
|1
|Hodnota pH
|13
|Hmotnosť (kg)
|21,3
|Hmotnosť vrátane obalu (kg)
|22,3
|Rozmery (d x š x v) (mm)
|280 x 240 x 430
Oblasti využitia
- Čistenie podlahy