FloorPro odstraňovač stôp po pneumatikách a gumovom odere RM 776, 20l

Vysoko aktívny čistič na odstraňovanie stôp po gumených oderoch, stopách spôsobených prepravnými vozíkmi. Odstraňuje silné olejové znečistenia zvyšky lepiacej pásky a sadze.

Vysoko alkalický odstraňovač škvŕn od pneumatík a oderu FloorPro RM 776, špeciálne navrhnutý na bodové čistenie a hĺbkové čistenie priemyselných podláh, tekutých a cementových poterov a povrchov natretých epoxidovou živicou. Špeciálny čistič šetrný k odlučovačom sa nanáša dvojkrokovou metódou – vykonáva sa pomocou rozprašovača ešte pred odstránením nečistôt a po čase pôsobenia. Vysokoúčinný čistiaci prostriedok úplne odstraňuje gumové oderky a stopy z vysokozdvižných vozíkov, ako aj zvyšky lepiacej pásky a znečistenie ťažkými olejmi a sadzami. Spoločnosti na spracovanie kovov a farieb, ktoré používajú FloorPro odstraňovač pneumatík a oterových škvŕn RM 776, tiež profitujú z jeho zloženia, ktoré neobsahuje žiadne silikóny.

Špecifikácie

Technické údaje

Veľkosť balenia (l) 20
Jednotka balenia (Kus(y)) 1
Hodnota pH 13
Hmotnosť (kg) 21,3
Hmotnosť vrátane obalu (kg) 22,3
Rozmery (d x š x v) (mm) 280 x 240 x 430
Oblasti využitia
  • Čistenie podlahy
Príslušenstvo