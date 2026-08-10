FloorPro čistiaci prostriedok na eskalátory RM 758, neutrálny, 20l
Čistič na eskalátor a pohyblivé chodníky, s ochranou proti korózii. Uvoľňuje tuky, oleje a minerálne nečistoty. Vhodný pre eskalátory ako sú napr. Kone, Otis, Fujitel, Schindler a iné.
Intenzívne čistí, udržiava a tiež účinne chráni pred koróziou: FloorPro čistiaci prostriedok na eskalátory RM 758, neutrálny, s integrovanou antikoróznou ochranou od Kärcher pre eskalátory a pohyblivé chodníky od výrobcov ako KONE, Otis, Fujitel, Schindler, Mitsubishi, CNIM, DONG, YANG , HITACHI alebo TOSHIBA. Intenzívny čistič s nízkou penivosťou, špeciálne vyvinutý pre použitie s naším strojom na čistenie eskalátorov BR 47/35 Esc, je ideálny aj na hĺbkové čistenie tvrdých povrchov pomocou jednostupňovej metódy s podlahovým automatom. Jeho neutrálne zloženie je mimoriadne šetrné k materiálom a zároveň odolné voči špine, spoľahlivo odstraňuje mastnotu, olej a minerálne nečistoty. Čistič eskalátorov FloorPro RM 758 je vhodný aj na použitie v odlučovačoch oleja.
Špecifikácie
Technické údaje
|Veľkosť balenia (l)
|20
|Jednotka balenia (Kus(y))
|1
|Hodnota pH
|7
|Hmotnosť (kg)
|20
|Hmotnosť vrátane obalu (kg)
|21,8
|Rozmery (d x š x v) (mm)
|280 x 250 x 430
Vlastnosti
- Špeciálny čistič na všetky pohyblivé schody a chodníky
- Rozpúšťa nečistoty spôsobené olejom, mastnotou a minerálmi
- Jemný k povrchom a materiálom vďaka neutrálnemu zloženiu
- Obsahuje antikorózne aditíva na ochranu strojov a eskalátorov / pohyblivých chodníkov
- Vhodný na použitie s čističom pohyblivých schodov Kärcher
- Nepenivé zloženie
- Rýchla separácia oleja a vody v odlučovači oleja (ľahko separovateľná = asf)
- Neobsahuje NTA
- Bez fosfátov
Výstražné pokyny a rady pre bezpečnosť podľa smerníc ES
Výstražné pokyny a rady pre bezpečnosť podľa smerníc ES
- H319 Spôsobuje vážne podráždenie očí.
- P280 Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre.
- P264 Po manipulácii starostlivo umyte
- P305 + P351 + P338 PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.
- P337 + P313 Ak podráždenie očí pretrváva: vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť.
Oblasti využitia
- Pohyblivé schody / chodníky