FloorPro čistiaci prostriedok na eskalátory RM 758, neutrálny, 20l

Čistič na eskalátor a pohyblivé chodníky, s ochranou proti korózii. Uvoľňuje tuky, oleje a minerálne nečistoty. Vhodný pre eskalátory ako sú napr. Kone, Otis, Fujitel, Schindler a iné.

Intenzívne čistí, udržiava a tiež účinne chráni pred koróziou: FloorPro čistiaci prostriedok na eskalátory RM 758, neutrálny, s integrovanou antikoróznou ochranou od Kärcher pre eskalátory a pohyblivé chodníky od výrobcov ako KONE, Otis, Fujitel, Schindler, Mitsubishi, CNIM, DONG, YANG , HITACHI alebo TOSHIBA. Intenzívny čistič s nízkou penivosťou, špeciálne vyvinutý pre použitie s naším strojom na čistenie eskalátorov BR 47/35 Esc, je ideálny aj na hĺbkové čistenie tvrdých povrchov pomocou jednostupňovej metódy s podlahovým automatom. Jeho neutrálne zloženie je mimoriadne šetrné k materiálom a zároveň odolné voči špine, spoľahlivo odstraňuje mastnotu, olej a minerálne nečistoty. Čistič eskalátorov FloorPro RM 758 je vhodný aj na použitie v odlučovačoch oleja.

Špecifikácie

Technické údaje

Veľkosť balenia (l) 20
Jednotka balenia (Kus(y)) 1
Hodnota pH 7
Hmotnosť (kg) 20
Hmotnosť vrátane obalu (kg) 21,8
Rozmery (d x š x v) (mm) 280 x 250 x 430
Vlastnosti
  • Špeciálny čistič na všetky pohyblivé schody a chodníky
  • Rozpúšťa nečistoty spôsobené olejom, mastnotou a minerálmi
  • Jemný k povrchom a materiálom vďaka neutrálnemu zloženiu
  • Obsahuje antikorózne aditíva na ochranu strojov a eskalátorov / pohyblivých chodníkov
  • Vhodný na použitie s čističom pohyblivých schodov Kärcher
  • Nepenivé zloženie
  • Rýchla separácia oleja a vody v odlučovači oleja (ľahko separovateľná = asf)
  • Neobsahuje NTA
  • Bez fosfátov
FloorPro čistiaci prostriedok na eskalátory RM 758, neutrálny, 20l
FloorPro čistiaci prostriedok na eskalátory RM 758, neutrálny, 20l
FloorPro čistiaci prostriedok na eskalátory RM 758, neutrálny, 20l
FloorPro čistiaci prostriedok na eskalátory RM 758, neutrálny, 20l
Výstražné pokyny a rady pre bezpečnosť podľa smerníc ES
Výstražné pokyny a rady pre bezpečnosť podľa smerníc ES
  • H319 Spôsobuje vážne podráždenie očí.
  • P280 Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre.
  • P264 Po manipulácii starostlivo umyte
  • P305 + P351 + P338 PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.
  • P337 + P313 Ak podráždenie očí pretrváva: vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť.
Oblasti využitia
  • Pohyblivé schody / chodníky
Príslušenstvo