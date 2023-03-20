Otryskávanie suchým ľadom v autoservisoch
Otryskávanie suchým ľadom je účinná metóda otryskávania časticami na odstránenie odolných nánosov nečistôt z rôznych materiálov. Čistenie suchým ľadom sa osvedčilo aj v automobilových dielňach alebo servisoch, najmä na zložitých a chúlostivých povrchoch - od čistenia čalúnenia v automobiloch cez čistenie motorových priestorov až po reštaurátorské práce na veteránoch. Hlavnou výhodou tejto technológie je predovšetkým čistenie bez zvyškov: žiadna odpadová voda, žiadne chemikálie a žiadne zvyšky prostriedku na otryskávanie.
Motorový priestor, karoséria alebo interiér: suchý ľad na čistenie citlivých povrchov
Prečo používať suchý ľad v autoservise?
Čistenie znečistených automobilových dielov, nástrojov alebo strojov je zvyčajne náročné a často sa pri ňom tvorí veľké množstvo nečistôt. Pretože metódy, ako je pieskovanie, zanechávajú po sebe postrekové látky, ako je piesok a sklenený granulát. Často po tomto procese nasleduje upratovanie po čistení.
Z tohto dôvodu ponúka suchý ľad pre autoservisy a úpravcov automobilov niektoré výhody: Otryskávanie suchým ľadom možno bez váhania použiť najmä tam, kde je voda tabu. Predovšetkým pri citlivej elektronike vozidiel alebo pri práci na karosérii cenných veteránov. Zabráni sa možnému poškodeniu citlivej elektroniky spôsobené čistením vodou, diely sú chránené pred agresívnymi chemikáliami alebo mechanickými nástrojmi a odolné inkrustácie sa odstránia bez zanechania zvyškov.
Čistenie suchým ľadom dokonca poskytuje riešenie pre úlohy, ktoré predtým nebolo možné urobiť alebo ich bolo možné vykonať len pri vynaložení veľkého množstva času. Okrem odstránenia zvyškov žuvačiek alebo mastných škvŕn možno bezchybne vyčistiť aj prístrojové dosky a motorový priestor.
Čistota vo všetkých oblastiach
Otryskávanie suchým ľadom možno použiť v rôznych oblastiach. Zariadenia na otryskávanie suchým ľadom sa používajú na odstraňovanie lakov, oleja, mastnoty, dechtu, bitúmenu, atramentu, živice, lepidiel, vosku, zvyškov silikónu a gumy, žuvačiek a najrôznejších nánosov nečistôt z rôznych materiálov. Môže sa používať aj na lakované povrchy na odstraňovanie starých nánosov laku vrstvu po vrstve. Existujú aj rôzne oblasti použitia na vozidlách.
Otryskávanie suchým ľadom v motorovom priestore a na karosérii:
Kovové diely
Motor, podvozok, disky, tesniace plochy, závity, náradie, zdvíhacie plošiny.
Gumové diely
Hadice, rukoväte, tesnenia, držiaky výfukov
Elektronické komponenty
Čistenie interiéru vozidla suchým ľadom:
Textil a plasty vo vozidle a na ňom: sedadlá, rohože, strop strechy, lakťové opierky, vetracie otvory, prístrojové dosky, pedále
Ako funguje otryskávanie suchým ľadom?
Tryskanie suchým ľadom je postup striekania častíc, pri ktorom sa ako striekacie činidlo používa granulát CO2. Na rozdiel od väčšiny iných tryskacích prostriedkov, ktoré si počas celého pracovného procesu zachovávajú pevný stav, zmrznutý CO2 sublimuje na plynný CO2 okamžite po dopade na povrch. Preto nezostávajú žiadne zvyšky tryskacieho prostriedku čo ponúka široké možnosti použitia tejto technológie.
Výroba peliet suchého ľadu
Použité pelety suchého ľadu musia byť čerstvé, inak sa zníži čistiaci účinok a pelety sublimujú na plyn. Aj vo vhodných chladiacich boxoch sa dajú skladovať len niekoľko dní.
Doteraz sa pelety suchého ľadu vyrábali vo veľkých hydraulických lisoch, tzv. peletizéroch, a dodávali sa na objednávku. Zvyčajne si to vyžaduje veľa úsilia a je to drahé, najmä pri malých množstvách. Preto sa otryskávanie suchým ľadom často nepoužíva ako čistiaca technika, hoci ponúka veľmi efektívnu prácu.
Na trhu však už existuje stroj, ktorý vyrába suchý ľad na použitie v autoservisoch, ktoré samo vyrába suchý ľad - a to len počas čistenia a presne v požadovanom množstve. Z hľadiska logistiky sú potrebné len dve veci: kvapalný CO2 ako surovina, ktorú možno skladovať vo fľašiach bez strát a prívod stlačeného vzduchu alebo kompaktný kompresor.
Postup a účinok otryskávania suchým ľadom
1. Pelety suchého ľadu - teda tuhého CO2 s teplotou -79 °C - dopadajú na povrch vysokou rýchlosťou 150 m/s. Častice sú urýchľované prúdom. Tak ako pri všetkých ostatných procesoch otryskávania, zrýchlené častice strácajú svoju kinetickú energiu, keď dopadajú na povrch. Ich tvrdosť podľa Mohsa zodpovedá približne tvrdosti sadry.
2. Keď mikrojemné pelety suchého ľadu s teplotou -79 °C dopadajú na odstraňovanú nečistotu alebo vrstvu, teplotný rozdiel/prerušované chladenie a kinetická energia spôsobujú, že sa nečistoty stanú krehkými a lámavými, čo ich rozbije a uľahčí ich neskoršie odstránenie.
3. Sublimácia: Následné častice prenikajú do trhlín špiny a náterov a sublimujú tam z pevného do plynného stavu. Ide o 400-násobné zväčšenie objemu a nečistota sa v mikroskopickom meradle odstrelí.
Výhody otryskávania so suchým ľadom
Keďže zariadenia na otryskávanie suchým ľadom pracujú bez chemikálií, nie je potrebné likvidovať odpadovú vodu; nezostávajú ani žiadne zvyšky otryskávacieho prostriedku. Zvlášť citlivé povrchy sa čistia šetrne a bez väčšej námahy.
- Žiadne zvyšky: Po použití zariadenia na otryskávanie suchým ľadom nie je potrebné likvidovať odpadovú vodu, chemikálie ani zvyšky abrazívneho média. Zostávajú len otryskané látky. V závislosti od množstva a zloženia sa tieto látky buď vyfúknu pomocou prítomného stlačeného vzduchu, alebo sa povysávajú pomocou vysávača.
- Čistenie bez prípravných prác: Časti vozidla sa nemusia kvôli čisteniu prácne demontovať. Pelety sa ľahko dostanú aj do najmenších kútov.
- Šetrí čas vďaka rýchlemu a účinnému čisteniu suchým ľadom.
- Ekologické čistenie bez ďalších chemikálií alebo otryskávacích prostriedkov.
- Povrchy sa nepoškodzujú.
Správna ochrana zdravia a bezpečnosť pri práci so suchým ľadom v autoservisoch
Akustický tlak zariadenia na otryskávanie suchým ľadom nie je zanedbateľný; pohybuje sa medzi 75 a 125 dB(A) v závislosti od rôznych prevádzkových parametrov. Obsluha preto musí používať ochranu sluchu. Pri kontakte so suchým ľadom môže dôjsť k poraneniu pokožky v dôsledku jeho extrémne nízkej teploty. Kvôli bezpečnosti obsluhy musí nosiť kombinézu, ochranné okuliare alebo prilbu s ochranou zraku a rukavice. MAK (maximálna koncentrácia na pracovisku) pre CO2 je obmedzená na 0,5 objemového percenta, čo nespôsobuje žiadne problémy vo vonkajšom prostredí ani v továrni. V uzavretých priestoroch alebo v otryskávacích kabínach však musí byť zabezpečený ventilačný systém s detektorom CO2 alebo sa musí nosiť ochrana dýchacích ciest.