Mokro-suchý vysávač NT 30/1 Tact L
Robustné komponenty s dlhou životnosťou, vysoký sací výkon:vysávač na mokré a suché nečistoty so systémom čistenia filtra Tact a 30 l nádobou na nečistoty s nárazníkom a kovovými kolieskami.
Na efektívne a rýchle čistenie strojov, vozidiel, dielní a stavieb: vysávač na mokro-suché vysávanie NT 30/1 Tact Kärcher je univerzálny stroj pre profesionálov z najrôznejších odvetví. Kompaktný viacúčelový vysávač presvedčí systémom automatického oklepu filtra Tact System a skladaným plošným PES filtrom odolným voči vlhkosti pri bezprašnom odstraňovaní veľkého množstva prachu pri dlhých pracovných intervaloch. Nečistoty a kvapaliny sú spoľahlivo zhromažďované v pevnej 30 l nádobe, ktorá je vybavená nárazníkom a stabilnými kovovými kolieskami. Manipulácia a obsluha vysávača vďaka novému, centrálnemu prepínaču je výrazne jednoduchšia. Vysávač je kompletne vybavený novo vyvinutým a výrazne vylepšeným príslušenstvom, ktoré možno pohodlne uložiť na stroji. Na plochej hlave možno vďaka pogumovaným plochám a možnostiam uchytenia odložiť alebo dokonca upevniť náradie a pracovné boxy s náradím.
Vlastnosti a výhody
Pevná nádoba s nárazníkom a kovovými otočnými kolieskami.Stabilné otočné kolieska z kovu zaručujú dobrú manévrovateľnosť a neobmedzenú možnosť využitia na stavbách. Robustný nárazník chráni stroj pred nárazmi a údermi.
Flexibilné odkladanie hadice a sieťového káblaUmožňuje bezpečné upevnenie hadíc rôznej dĺžky a priemeru. Sieťový kábel je vždy odložený tak, aby bola možná bezpečná preprava stroja.
Odnímateľné puzdro filtraVďaka odnímateľnému telesu filtra je možné filter bezprašne vyberať a zakladať. Nesprávne vloženie plochého skladaného filtra je nemožné.
Centrálny otočný prepínač
- Sacie programy je možné pohodlne ovládať pomocou centrálneho prepínača.
Automatické čistenie filtra Tact
- Pre trvalo vysoký sací výkon a kapacitu filtra.
- Automatické čistenie filtra silnými prúdmi vzduchu.
- Časovo úsporný dizajn a dlhšia životnosť filtra.
Špecifikácie
Technické údaje
|Počet fáz prúdu (Ph)
|1
|Napätie (V)
|220 / 240
|Frekvencia (Hz)
|50 / 60
|Prietok vzduchu (l/s)
|74
|Vysávanie (mbar/kPa)
|273 / 27,3
|Objem nádoby (l)
|30
|Materiál nádoby
|Plast
|Príkon (W)
|max. 1380
|Štandardný priemer ( )
|ID 35
|Dĺžka kábla (m)
|7,5
|Hladina akustického tlaku (dB(A))
|69
|Farba
|Antracitová
|Hmotnosť bez príslušenstva (kg)
|13,5
|Hmotnosť vrátane obalu (kg)
|17,9
|Rozmery (d x š x v) (mm)
|560 x 370 x 580
Balenie obsahuje
- Dĺžka sacej hadice: 2.5 m
- Koleno: Plast
- Množstvo sacích trubíc: 2 Kus(y)
- Dĺžka sacích trubíc: 550 mm
- Materiál sacích trubíc: nehrdzavejúca oceľ
- Počet filtračnách vreciek: 1 Kus(y)
- Materiál filtračných vreciek: Netkaná textília
- Širka mokro-suchej podlahovej hubice: 360 mm
- Štrbinová hubica
- Plochý skladaný filter: PES s PTFE povrchom
Výbava
- Automatické vypínanie pri max. stave naplnenia
- Antistatická príprava
- Oklep filtra: Automatické čistenie filtra Tact
- Robustný nárazník
- Trieda krytia: II
- Otočné koliesko s aretáciou
Video
Oblasti využitia
- Vhodný na mokré a suché vysávanie
Príslušenstvo
