Mokro-suchý vysávač NT 30/1 Tact L

Robustné komponenty s dlhou životnosťou, vysoký sací výkon:vysávač na mokré a suché nečistoty so systémom čistenia filtra Tact a 30 l nádobou na nečistoty s nárazníkom a kovovými kolieskami.

Na efektívne a rýchle čistenie strojov, vozidiel, dielní a stavieb: vysávač na mokro-suché vysávanie NT 30/1 Tact Kärcher je univerzálny stroj pre profesionálov z najrôznejších odvetví. Kompaktný viacúčelový vysávač presvedčí systémom automatického oklepu filtra Tact System a skladaným plošným PES filtrom odolným voči vlhkosti pri bezprašnom odstraňovaní veľkého množstva prachu pri dlhých pracovných intervaloch. Nečistoty a kvapaliny sú spoľahlivo zhromažďované v pevnej 30 l nádobe, ktorá je vybavená nárazníkom a stabilnými kovovými kolieskami. Manipulácia a obsluha vysávača vďaka novému, centrálnemu prepínaču je výrazne jednoduchšia. Vysávač je kompletne vybavený novo vyvinutým a výrazne vylepšeným príslušenstvom, ktoré možno pohodlne uložiť na stroji. Na plochej hlave možno vďaka pogumovaným plochám a možnostiam uchytenia odložiť alebo dokonca upevniť náradie a pracovné boxy s náradím.

Vlastnosti a výhody
Mokro suchý vysávač Mokro-suchý vysávač NT 30/1 Tact L: Pevná nádoba s nárazníkom a kovovými otočnými kolieskami.
Stabilné otočné kolieska z kovu zaručujú dobrú manévrovateľnosť a neobmedzenú možnosť využitia na stavbách. Robustný nárazník chráni stroj pred nárazmi a údermi.
Mokro suchý vysávač Mokro-suchý vysávač NT 30/1 Tact L: Flexibilné odkladanie hadice a sieťového kábla
Umožňuje bezpečné upevnenie hadíc rôznej dĺžky a priemeru. Sieťový kábel je vždy odložený tak, aby bola možná bezpečná preprava stroja.
Mokro suchý vysávač Mokro-suchý vysávač NT 30/1 Tact L: Odnímateľné puzdro filtra
Vďaka odnímateľnému telesu filtra je možné filter bezprašne vyberať a zakladať. Nesprávne vloženie plochého skladaného filtra je nemožné.
Centrálny otočný prepínač
  • Sacie programy je možné pohodlne ovládať pomocou centrálneho prepínača.
Automatické čistenie filtra Tact
  • Pre trvalo vysoký sací výkon a kapacitu filtra.
  • Automatické čistenie filtra silnými prúdmi vzduchu.
  • Časovo úsporný dizajn a dlhšia životnosť filtra.
Špecifikácie

Technické údaje

Počet fáz prúdu (Ph) 1
Napätie (V) 220 / 240
Frekvencia (Hz) 50 / 60
Prietok vzduchu (l/s) 74
Vysávanie (mbar/kPa) 273 / 27,3
Objem nádoby (l) 30
Materiál nádoby Plast
Príkon (W) max. 1380
Štandardný priemer ( ) ID 35
Dĺžka kábla (m) 7,5
Hladina akustického tlaku (dB(A)) 69
Farba Antracitová
Hmotnosť bez príslušenstva (kg) 13,5
Hmotnosť vrátane obalu (kg) 17,9
Rozmery (d x š x v) (mm) 560 x 370 x 580

Balenie obsahuje

  • Dĺžka sacej hadice: 2.5 m
  • Koleno: Plast
  • Množstvo sacích trubíc: 2 Kus(y)
  • Dĺžka sacích trubíc: 550 mm
  • Materiál sacích trubíc: nehrdzavejúca oceľ
  • Počet filtračnách vreciek: 1 Kus(y)
  • Materiál filtračných vreciek: Netkaná textília
  • Širka mokro-suchej podlahovej hubice: 360 mm
  • Štrbinová hubica
  • Plochý skladaný filter: PES s PTFE povrchom

Výbava

  • Automatické vypínanie pri max. stave naplnenia
  • Antistatická príprava
  • Oklep filtra: Automatické čistenie filtra Tact
  • Robustný nárazník
  • Trieda krytia: II
  • Otočné koliesko s aretáciou
Video

Oblasti využitia
  • Vhodný na mokré a suché vysávanie
Príslušenstvo
Mokro-suchý vysávač NT 30/1 Tact L náhradný diel

