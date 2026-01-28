Mokro-suchý vysávač NT 30/1 Tact Te L

Vysávač na vysávanie suchých a mokrých nečistôt so zásuvkou na pripojenie elektronáradia (automatické zapínanie a vypínanie) a systémom čistenia filtra Tact pre prácu bez prerušenia.

Každodenné tvrdé pracovné nasadenie na stavbách či v dielňach kladie vysoké nároky na remeselníkov a vybavenie. Náš mokro-suchý vysávač NT 30/1 Tact určite vysoké nároky splní. Kompaktný expert na vysávanie jemného prachu garantuje svojou stabilnou 30 l nádobou s robustnými kovovými kolieskami a nárazníkom, výklopným systémom a osvedčeným systémom na čistenie filtra Tact vysávanie veľkého množstva prachu bez prerušovania práce aj v tých najťažších podmienkach. Plochý skladaný PES filter je odolný voči vlhkosti, prispieva k bezprašnému pracovnému prostrediu. Živnostníci ako aj ostatní užívatelia ocenia jednoduchosť obsluhy a voľby programov pomocou novo vyvinutého otočného prepínača a plynulého nastavovania počtu otáčok. Vysávač je kompletne vybavený novo vyvinutým a výrazne vylepšeným príslušenstvom, ktoré možno pohodlne uložiť na stroji. Zásuvka na pripojenie elektronáradia s automatickým zapínaním a vypínaním uľahčuje prácu.

Vlastnosti a výhody
Mokro suchý vysávač Mokro-suchý vysávač NT 30/1 Tact Te L: Automatický oklep filtra systémom Tact
Pre trvalo vysoký sací výkon a kapacitu filtra. Automatické čistenie filtra silnými prúdmi vzduchu. Časovo úsporný dizajn a dlhšia životnosť filtra.
Mokro suchý vysávač Mokro-suchý vysávač NT 30/1 Tact Te L: Adaptér pre náradie s posuvným regulátorom falošného vzduchu a gumenou násadou
Umožňuje bezprašné vŕtanie, pílenie alebo brúsenie elektrickým náradím. Gumový nadstavec a otočný krúžok falošného vzduchu. Otočný krúžok pre nastavenie sacieho výkonu.
Mokro suchý vysávač Mokro-suchý vysávač NT 30/1 Tact Te L: Strojová zásuvka s automatickým zapínaním a vypínaním
Elektrické náradie sa ľahko pripája k vysávaču. Jednoduchá obsluha vďaka funkcii automatického zapnutia/vypnutia. Energeticky úsporný: vysávač sa automaticky vypne.
Odkladanie pre štrbinovú hadicu a adaptér pre náradie na boku stroja, aby sa absolútne nič nestratilo.
  • Vďaka integrovanému uloženiu je príslušenstvo bezpečne uschované proti strate a vždy poruke.
Špecifikácie

Technické údaje

Počet fáz prúdu (Ph) 1
Napätie (V) 220 / 240
Frekvencia (Hz) 50 / 60
Prietok vzduchu (l/s) 74
Vysávanie (mbar/kPa) 273 / 27,3
Objem nádoby (l) 30
Materiál nádoby Plast
Príkon (W) max. 1380
Štandardný priemer ( ) ID 35
Dĺžka kábla (m) 7,5
Hladina akustického tlaku (dB(A)) 69
Farba Antracitová
Hmotnosť bez príslušenstva (kg) 13,5
Hmotnosť vrátane obalu (kg) 18
Rozmery (d x š x v) (mm) 560 x 370 x 580

Balenie obsahuje

  • Dĺžka sacej hadice: 4 m
  • Koleno: Plast
  • Množstvo sacích trubíc: 2 Kus(y)
  • Dĺžka sacích trubíc: 550 mm
  • Materiál sacích trubíc: nehrdzavejúca oceľ
  • Počet filtračnách vreciek: 1 Kus(y)
  • Materiál filtračných vreciek: Netkaná textília
  • Širka mokro-suchej podlahovej hubice: 360 mm
  • Štrbinová hubica
  • Pripojovacia objímka pre elektronáradie
  • Plochý skladaný filter: PES s PTFE povrchom

Výbava

  • Automatické vypínanie pri max. stave naplnenia
  • Automatické zapínanie a vypínanie elektronáradia
  • Antistatická príprava
  • Oklep filtra: Automatické čistenie filtra Tact
  • Robustný nárazník
  • Trieda krytia: I
  • Otočné koliesko s aretáciou
Mokro suchý vysávač Mokro-suchý vysávač NT 30/1 Tact Te L
Video

Oblasti využitia
  • Vhodný na mokré a suché vysávanie
Príslušenstvo
Mokro-suchý vysávač NT 30/1 Tact Te L náhradný diel

Nájdite diely a schémy pre vaše čistiace zariadenie Kärcher. Kliknutím na „Nájsť diely“ vyhľadáte náhradné diely alebo kontaktujte autorizovaného predajcu, predajne Kärcher