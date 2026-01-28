Mokro-suchý vysávač NT 30/1 Tact Te L
Vysávač na vysávanie suchých a mokrých nečistôt so zásuvkou na pripojenie elektronáradia (automatické zapínanie a vypínanie) a systémom čistenia filtra Tact pre prácu bez prerušenia.
Každodenné tvrdé pracovné nasadenie na stavbách či v dielňach kladie vysoké nároky na remeselníkov a vybavenie. Náš mokro-suchý vysávač NT 30/1 Tact určite vysoké nároky splní. Kompaktný expert na vysávanie jemného prachu garantuje svojou stabilnou 30 l nádobou s robustnými kovovými kolieskami a nárazníkom, výklopným systémom a osvedčeným systémom na čistenie filtra Tact vysávanie veľkého množstva prachu bez prerušovania práce aj v tých najťažších podmienkach. Plochý skladaný PES filter je odolný voči vlhkosti, prispieva k bezprašnému pracovnému prostrediu. Živnostníci ako aj ostatní užívatelia ocenia jednoduchosť obsluhy a voľby programov pomocou novo vyvinutého otočného prepínača a plynulého nastavovania počtu otáčok. Vysávač je kompletne vybavený novo vyvinutým a výrazne vylepšeným príslušenstvom, ktoré možno pohodlne uložiť na stroji. Zásuvka na pripojenie elektronáradia s automatickým zapínaním a vypínaním uľahčuje prácu.
Vlastnosti a výhody
Automatický oklep filtra systémom TactPre trvalo vysoký sací výkon a kapacitu filtra. Automatické čistenie filtra silnými prúdmi vzduchu. Časovo úsporný dizajn a dlhšia životnosť filtra.
Adaptér pre náradie s posuvným regulátorom falošného vzduchu a gumenou násadouUmožňuje bezprašné vŕtanie, pílenie alebo brúsenie elektrickým náradím. Gumový nadstavec a otočný krúžok falošného vzduchu. Otočný krúžok pre nastavenie sacieho výkonu.
Strojová zásuvka s automatickým zapínaním a vypínanímElektrické náradie sa ľahko pripája k vysávaču. Jednoduchá obsluha vďaka funkcii automatického zapnutia/vypnutia. Energeticky úsporný: vysávač sa automaticky vypne.
Odkladanie pre štrbinovú hadicu a adaptér pre náradie na boku stroja, aby sa absolútne nič nestratilo.
- Vďaka integrovanému uloženiu je príslušenstvo bezpečne uschované proti strate a vždy poruke.
Špecifikácie
Technické údaje
|Počet fáz prúdu (Ph)
|1
|Napätie (V)
|220 / 240
|Frekvencia (Hz)
|50 / 60
|Prietok vzduchu (l/s)
|74
|Vysávanie (mbar/kPa)
|273 / 27,3
|Objem nádoby (l)
|30
|Materiál nádoby
|Plast
|Príkon (W)
|max. 1380
|Štandardný priemer ( )
|ID 35
|Dĺžka kábla (m)
|7,5
|Hladina akustického tlaku (dB(A))
|69
|Farba
|Antracitová
|Hmotnosť bez príslušenstva (kg)
|13,5
|Hmotnosť vrátane obalu (kg)
|18
|Rozmery (d x š x v) (mm)
|560 x 370 x 580
Balenie obsahuje
- Dĺžka sacej hadice: 4 m
- Koleno: Plast
- Množstvo sacích trubíc: 2 Kus(y)
- Dĺžka sacích trubíc: 550 mm
- Materiál sacích trubíc: nehrdzavejúca oceľ
- Počet filtračnách vreciek: 1 Kus(y)
- Materiál filtračných vreciek: Netkaná textília
- Širka mokro-suchej podlahovej hubice: 360 mm
- Štrbinová hubica
- Pripojovacia objímka pre elektronáradie
- Plochý skladaný filter: PES s PTFE povrchom
Výbava
- Automatické vypínanie pri max. stave naplnenia
- Automatické zapínanie a vypínanie elektronáradia
- Antistatická príprava
- Oklep filtra: Automatické čistenie filtra Tact
- Robustný nárazník
- Trieda krytia: I
- Otočné koliesko s aretáciou
Video
Oblasti využitia
- Vhodný na mokré a suché vysávanie
Príslušenstvo
Mokro-suchý vysávač NT 30/1 Tact Te L náhradný diel
