Priemyselný odprašovač ID 50/40 Afc

Mobilný odprašovač ID 50/40 Afc ponúka vysokotlakový kompresor na odlučovanie priľnavého prachu a pilín každého druhu.

Odprašovač ID 50/40 Afc umožňuje bezpečné odsávanie na obrábacích strojoch. Vďaka vysokotlakovému kompresoru sa hodí na odlučovanie problematického (napr. priľnutého) prachu a pilín akéhokoľvek druhu. Tento stroj sa predáva v rôznych výkonových a filtračných triedach. Spektrum siaha po filtračnú triedu „H“ na odlučovanie rakovinotvorného prachu. Riadiaca skriňa s automatickým čistením filtra zabezpečuje jeho dlhú životnosť. Na objednávku je možné dokúpiť diferenčný tlakový spínač na kontrolu filtra, ako aj ultrazvukový dištančný senzor na kontrolu stavu naplnenia.

Vlastnosti a výhody
Priemyselný odprašovač Priemyselný odprašovač ID 50/40 Afc: Vybavené pre prachovú triedu M pre vysokú bezpečnosť práce
Vybavené pre prachovú triedu M pre vysokú bezpečnosť práce
Filtračná technika prachovej triedy M na odsávanie zdraviu škodlivého prachu.
Priemyselný odprašovač Priemyselný odprašovač ID 50/40 Afc: Jednoduché a bezpečné vyprázdnenie bez vybratia hlavy pohonu
Jednoduché a bezpečné vyprázdnenie bez vybratia hlavy pohonu
Odkladací podvozok a zberná nádoba na kolieskach pre ergonomické vyprázdnenie.
Priemyselný odprašovač Priemyselný odprašovač ID 50/40 Afc: Vyprázdňovací systém s nízkou prašnosťou s PE vrecom na zdraviu škodlivé látky
Vyprázdňovací systém s nízkou prašnosťou s PE vrecom na zdraviu škodlivé látky
Vyprázdňovanie s nízkou prašnosťou vďaka zatváraciemu mechanizmu a hadici na vyrovnávanie tlaku. Jednoduchá a bezpečná likvidácia prachu vďaka PE vrecu.
Špecifikácie

Technické údaje

Počet fáz prúdu (Ph) 3
Napätie (V) 400
Frekvencia (Hz) 50
Prietok vzduchu (l/s/m³/h) 138 / 495
Vysávanie (mbar/kPa) 140 / 14
Objem nádoby (l) 50
menovitý príkon (kW) 4
Typ vysávania Elektricky
Filtračná plocha (m²) 3,2
Pripájací priemer ID 70
Hladina akustického tlaku (dB(A)) 70
Prachová trieda hlavného filtra M
Hmotnosť bez príslušenstva (kg) 200
Hmotnosť vrátane obalu (kg) 200,9
Rozmery (d x š x v) (mm) 915 x 777 x 1824
Priemyselný odprašovač Priemyselný odprašovač ID 50/40 Afc
Priemyselný odprašovač Priemyselný odprašovač ID 50/40 Afc

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