Priemyselný odprašovač ID 50/40 Afc
Mobilný odprašovač ID 50/40 Afc ponúka vysokotlakový kompresor na odlučovanie priľnavého prachu a pilín každého druhu.
Odprašovač ID 50/40 Afc umožňuje bezpečné odsávanie na obrábacích strojoch. Vďaka vysokotlakovému kompresoru sa hodí na odlučovanie problematického (napr. priľnutého) prachu a pilín akéhokoľvek druhu. Tento stroj sa predáva v rôznych výkonových a filtračných triedach. Spektrum siaha po filtračnú triedu „H“ na odlučovanie rakovinotvorného prachu. Riadiaca skriňa s automatickým čistením filtra zabezpečuje jeho dlhú životnosť. Na objednávku je možné dokúpiť diferenčný tlakový spínač na kontrolu filtra, ako aj ultrazvukový dištančný senzor na kontrolu stavu naplnenia.
Vlastnosti a výhody
Vybavené pre prachovú triedu M pre vysokú bezpečnosť práceFiltračná technika prachovej triedy M na odsávanie zdraviu škodlivého prachu.
Jednoduché a bezpečné vyprázdnenie bez vybratia hlavy pohonuOdkladací podvozok a zberná nádoba na kolieskach pre ergonomické vyprázdnenie.
Vyprázdňovací systém s nízkou prašnosťou s PE vrecom na zdraviu škodlivé látkyVyprázdňovanie s nízkou prašnosťou vďaka zatváraciemu mechanizmu a hadici na vyrovnávanie tlaku. Jednoduchá a bezpečná likvidácia prachu vďaka PE vrecu.
Špecifikácie
Technické údaje
|Počet fáz prúdu (Ph)
|3
|Napätie (V)
|400
|Frekvencia (Hz)
|50
|Prietok vzduchu (l/s/m³/h)
|138 / 495
|Vysávanie (mbar/kPa)
|140 / 14
|Objem nádoby (l)
|50
|menovitý príkon (kW)
|4
|Typ vysávania
|Elektricky
|Filtračná plocha (m²)
|3,2
|Pripájací priemer
|ID 70
|Hladina akustického tlaku (dB(A))
|70
|Prachová trieda hlavného filtra
|M
|Hmotnosť bez príslušenstva (kg)
|200
|Hmotnosť vrátane obalu (kg)
|200,9
|Rozmery (d x š x v) (mm)
|915 x 777 x 1824
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