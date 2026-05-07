Priemyselný vysávač IVM 40/12-1 H Z22

Mobilný priemyselný vysávač strednej triedy s EC turbínou. Vhodné na bezpečné vysávanie jemných a hrubých pevných látok v prachovej triede H a na použitie v zóne ATEX 22.

Pre univerzálne vysávanie malých až stredných množstiev jemných a hrubých pevných látok v priemyselnom prostredí - v zóne ATEX 22: IVM 40/12-1 H Z22 jednomotorový, odolný proti výbuchu, priemyselný vysávač strednej triedy s EC turbínou. Výkonný a spoľahlivý stroj pracuje v jednofázovej prevádzke, je obzvlášť kompaktný, robustný a odolný v konštrukcii, veľmi mobilný a manévrovateľný a ideálny pre aplikácie, v ktorých sa musia dodržiavať určité bezpečnostné opatrenia. Vďaka inovatívnemu systému čistenia filtra Pull and Clean je možné počas prevádzky ľahko a pohodlne čistiť hviezdicový filter s triedy prachu M. Okrem toho je vysávač vybavený následným certifikovaným H patrónovým filtrom s rozpoznávaním filtra, a preto je tiež certifikovaný pre prachovú triedu H. Zberná nádrž a filtračná nádrž stroja sú vyrobené z vysoko kvalitnej nehrdzavejúcej ocele odolnej voči kyselinám, zatiaľ čo podvozok je vyrobený z odolnej ocele.

Vlastnosti a výhody
Certifikované pre zónu ATEX 22
Priemyselný vysávač odolný voči výbuchu pre bezpečné vysávanie v zóne ATEX 22.
Prachová trieda H
Celkové zariadenie certifikované podľa DIN EN 60335-2-69 pre triedu prachu H. Na bezpečné vysávanie pevných častíc a prachu až do triedy prachu H.
EC turbína s nízkym opotrebovaním
Bezkefkový dizajn pre prevádzku s nízkym opotrebením. Vhodné pre trojzmennú prevádzku vďaka minimálnej životnosti 5000 hodín.
Manuálne pull-and-clean čistenie filtra
  • Filter sa počas prevádzky čistí v jednom kroku
  • Odprašovanie s nízkym opotrebením pomocou reverzácie vzduchu.
Obsahuje extra veľký hviezdicový filter a ďalší kartušový filter
  • Na bezpečné vysávanie pevných častíc a prachu až do triedy prachu H.
  • Maximálna bezpečnosť vďaka 2-stupňovému filtračnému systému s optimálnym stupňom separácie.
Špecifikácie

Technické údaje

Napätie (V) 220 - 240
Frekvencia (Hz) 50 - 60
Prietok vzduchu (l/s/m³/h) 43,8 / 158
Vysávanie (mbar/kPa) 249 / 24,9
Objem nádoby (l) 40
Materiál nádoby nehrdzavejúca oceľ
menovitý príkon (kW) 1 x 1,2
Typ vysávania Elektricky
Pripájací priemer ID 70
Priemer príslušenstva ID 40
Hladina akustického tlaku (dB(A)) 73
Prachová trieda hlavného filtra M
Oblasť filtra pre hlavný filter (m²) 1,6
Trieda prachu sekundárneho filtra H
Oblasť filtra pre sekundárny filter (m²) 1,6
Hmotnosť bez príslušenstva (kg) 51
Hmotnosť vrátane obalu (kg) 51,8
Rozmery (d x š x v) (mm) 645 x 655 x 1140

Výbava

  • Hlavný filter: Hviezdicový filter
  • Sekundárny filter: Patrónový filter
  • Príslušenstvo v štandardnej výbave: Nie
Oblasti využitia
  • Vhodné pre použitie v zóne ATEX 22
  • Pre malé až stredné množstvá tuhých látok a prachu v triede H
  • Vhodné na to najtvrdšie použitie, aj na vysávanie lepivého materiálu
Príslušenstvo