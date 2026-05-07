Priemyselný vysávač IVM 40/12-1 H Z22
Mobilný priemyselný vysávač strednej triedy s EC turbínou. Vhodné na bezpečné vysávanie jemných a hrubých pevných látok v prachovej triede H a na použitie v zóne ATEX 22.
Pre univerzálne vysávanie malých až stredných množstiev jemných a hrubých pevných látok v priemyselnom prostredí - v zóne ATEX 22: IVM 40/12-1 H Z22 jednomotorový, odolný proti výbuchu, priemyselný vysávač strednej triedy s EC turbínou. Výkonný a spoľahlivý stroj pracuje v jednofázovej prevádzke, je obzvlášť kompaktný, robustný a odolný v konštrukcii, veľmi mobilný a manévrovateľný a ideálny pre aplikácie, v ktorých sa musia dodržiavať určité bezpečnostné opatrenia. Vďaka inovatívnemu systému čistenia filtra Pull and Clean je možné počas prevádzky ľahko a pohodlne čistiť hviezdicový filter s triedy prachu M. Okrem toho je vysávač vybavený následným certifikovaným H patrónovým filtrom s rozpoznávaním filtra, a preto je tiež certifikovaný pre prachovú triedu H. Zberná nádrž a filtračná nádrž stroja sú vyrobené z vysoko kvalitnej nehrdzavejúcej ocele odolnej voči kyselinám, zatiaľ čo podvozok je vyrobený z odolnej ocele.
Vlastnosti a výhody
Certifikované pre zónu ATEX 22Priemyselný vysávač odolný voči výbuchu pre bezpečné vysávanie v zóne ATEX 22.
Prachová trieda HCelkové zariadenie certifikované podľa DIN EN 60335-2-69 pre triedu prachu H. Na bezpečné vysávanie pevných častíc a prachu až do triedy prachu H.
EC turbína s nízkym opotrebovanímBezkefkový dizajn pre prevádzku s nízkym opotrebením. Vhodné pre trojzmennú prevádzku vďaka minimálnej životnosti 5000 hodín.
Manuálne pull-and-clean čistenie filtra
- Filter sa počas prevádzky čistí v jednom kroku
- Odprašovanie s nízkym opotrebením pomocou reverzácie vzduchu.
Obsahuje extra veľký hviezdicový filter a ďalší kartušový filter
- Na bezpečné vysávanie pevných častíc a prachu až do triedy prachu H.
- Maximálna bezpečnosť vďaka 2-stupňovému filtračnému systému s optimálnym stupňom separácie.
Špecifikácie
Technické údaje
|Napätie (V)
|220 - 240
|Frekvencia (Hz)
|50 - 60
|Prietok vzduchu (l/s/m³/h)
|43,8 / 158
|Vysávanie (mbar/kPa)
|249 / 24,9
|Objem nádoby (l)
|40
|Materiál nádoby
|nehrdzavejúca oceľ
|menovitý príkon (kW)
|1 x 1,2
|Typ vysávania
|Elektricky
|Pripájací priemer
|ID 70
|Priemer príslušenstva
|ID 40
|Hladina akustického tlaku (dB(A))
|73
|Prachová trieda hlavného filtra
|M
|Oblasť filtra pre hlavný filter (m²)
|1,6
|Trieda prachu sekundárneho filtra
|H
|Oblasť filtra pre sekundárny filter (m²)
|1,6
|Hmotnosť bez príslušenstva (kg)
|51
|Hmotnosť vrátane obalu (kg)
|51,8
|Rozmery (d x š x v) (mm)
|645 x 655 x 1140
Výbava
- Hlavný filter: Hviezdicový filter
- Sekundárny filter: Patrónový filter
- Príslušenstvo v štandardnej výbave: Nie
Video
Oblasti využitia
- Vhodné pre použitie v zóne ATEX 22
- Pre malé až stredné množstvá tuhých látok a prachu v triede H
- Vhodné na to najtvrdšie použitie, aj na vysávanie lepivého materiálu