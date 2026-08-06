Priemyselný vysávač IVM 40/12-1 M Z22
Mobilný priemyselný vysávač strednej triedy, vybavený hviezdicovým filtrom triedy prachu M a turbínou EC, na vysávanie jemných a hrubých pevných látok v zóne ATEX 22.
Priemyselný vysávač strednej triedy IVM 40/12-1 M Z22 odolný voči výbuchu, vhodný na univerzálne vysávanie malých až stredných množstiev jemných a hrubých pevných látok v priemyselnom prostredí - ideálny aj na použitie v oblastiach s prísnymi hygienickými požiadavkami a v zóne ATEX 22. Spoľahlivý, odolný, kompaktný a mobilný stroj pracuje v jednofázovej prevádzke, je vybavený EC turbínou a používa sa v každej aplikácii, kde sa musia dodržiavať špecifické bezpečnostné opatrenia. Veľké kolesá uľahčujú prepravu všade tam, kde je to potrebné. Vďaka inovatívnemu systému čistenia filtra Pull and Clean je možné počas prevádzky ľahko a pohodlne čistiť hviezdicový fitler triedy prachu M. Zberná nádrž a filtračná nádrž sú vyrobené z vysoko kvalitnej nehrdzavejúcej ocele odolnej voči kyselinám, zatiaľ čo podvozok je vyrobený z odolnej ocele.
Vlastnosti a výhody
Certifikované pre zónu ATEX 22Priemyselný vysávač odolný voči výbuchu pre bezpečné vysávanie v zóne ATEX 22.
Prachová trieda MKompletné zariadenie certifikované podľa DIN EN 60335-2-69 pre triedu prachu M.
EC turbína s nízkym opotrebovanímBezkefkový dizajn pre prevádzku s nízkym opotrebením. Vhodné pre trojzmennú prevádzku vďaka minimálnej životnosti 5000 hodín.
Manuálne pull-and-clean čistenie filtra
- Filter sa počas prevádzky čistí v jednom kroku
- Odprašovanie s nízkym opotrebením pomocou reverzácie vzduchu.
Vybavený veľkým hviezdicovým filtrom
- Na bezpečné vysávanie pevných látok a prachu do triedy prachu M.
- Vhodné aj pre veľké množstvo prachu.
Špecifikácie
Technické údaje
|Počet fáz prúdu (Ph)
|1
|Napätie (V)
|220 - 240
|Frekvencia (Hz)
|50 - 60
|Prietok vzduchu (l/s/m³/h)
|49,4 / 178
|Vysávanie (mbar/kPa)
|239 / 23,9
|Objem nádoby (l)
|40
|Materiál nádoby
|nehrdzavejúca oceľ
|menovitý príkon (kW)
|1 x 1,2
|Typ vysávania
|Elektricky
|Pripájací priemer
|ID 70
|Priemer príslušenstva
|ID 40
|Hladina akustického tlaku (dB(A))
|73
|Dĺžka kábla (m)
|10
|Prachová trieda hlavného filtra
|M
|Oblasť filtra pre hlavný filter (m²)
|1,6
|Hmotnosť bez príslušenstva (kg)
|50
|Hmotnosť vrátane obalu (kg)
|50,8
|Rozmery (d x š x v) (mm)
|645 x 655 x 1140
Výbava
- Hlavný filter: Hviezdicový filter
- Príslušenstvo v štandardnej výbave: Nie
Video
Oblasti využitia
- Vhodné pre použitie v zóne ATEX 22
- Pre malé až stredné množstvá tuhých látok a prachu v triede M
- Vhodné na to najtvrdšie použitie, aj na vysávanie lepivého materiálu