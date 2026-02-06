Priemyselný vysávač IVM 60/30 M Z22

Vhodný pre zónu ATEX 22 a certifikovaný podľa 2014/34/EU, mobilný priemyselný vysávač strednej triedy IVM 60/30 M Z22 s radiálnou vývevou na univerzálne použitie v priemysle.

Vyvinutý špeciálne na odstraňovanie jemného, zdraviu škodlivého a výbušného prachu: náš priemyselný vysávač strednej triedy IVM 60/30 M Z22 presviedča radiálnou vývevou s dlhou životnosťou a trojfázovou prevádzkou pri trvalom priemyselnom používaní v prípade potreby aj 24 hodín denne. Tento odolný stroj s pevným oceľovým krytom a antikorovým krytom a nádobou odolným proti kyselinám je vybavený hviezdicovým filtrom prachovej triedy M a spĺňa aj požiadavky na prácu v zóne ATEX 22. Na to má tento vysávač certifikát podľa 2014/34/EU. Veľké kolesá zaručujú maximálnu mobilitu, zatiaľ čo spoľahlivý manuálny oklep filtra pomocou transmisie predlžuje životnosť filtra, čím znižuje náklady na údržbu.

Vlastnosti a výhody
Certifikované pre zónu ATEX 22
Certifikované pre zónu ATEX 22
Priemyselný vysávač odolný voči výbuchu pre bezpečné vysávanie v zóne ATEX 22.
Prachová trieda M
Prachová trieda M
Kompletné zariadenie certifikované podľa DIN EN 60335-2-69 pre triedu prachu M.
Neopotrebiteľná radiálna výveva
Neopotrebiteľná radiálna výveva
S výkonom 3 kW a pozvoľným štartom na vysávanie veľkého množstva prachu a pevných látok. Pre silný sací výkon a životnosť minimálne 20 000 hodín. Vhodné pre viaczmennú prevádzku a/alebo s viacerými sacími bodmi.
Manuálne čistenie filtra IVM
  • V prípade potreby jednoduché ovládanie pomocou ergonomicky umiestnenej páky.
  • Predlžuje životnosť filtra, a tým znižuje náročnosť na údržbu.
  • Identické výsledky čistenia bez ohľadu na vynaloženú silu.
Vybavený extra veľkým hviezdicovým filtrom
  • Na bezpečné vysávanie pevných látok a prachu do triedy prachu M.
  • Vhodné aj pre veľké množstvo prachu.
Špecifikácie

Technické údaje

Počet fáz prúdu (Ph) 3
Napätie (V) 400
Frekvencia (Hz) 50
Prietok vzduchu (l/s/m³/h) 68 / 244,8
Vysávanie (mbar/kPa) 286 / 28,6
Objem nádoby (l) 60
menovitý príkon (kW) 3
Typ vysávania Elektricky
Pripájací priemer ID 70
Priemer príslušenstva ID 50
Hladina akustického tlaku (dB(A)) 79
Prachová trieda hlavného filtra M
Oblasť filtra pre hlavný filter (m²) 2
Hmotnosť bez príslušenstva (kg) 102
Hmotnosť vrátane obalu (kg) 102,8
Rozmery (d x š x v) (mm) 1040 x 680 x 1840

Výbava

  • Príslušenstvo v štandardnej výbave: Nie
Video

Príslušenstvo