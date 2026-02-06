Priemyselný vysávač IVM 60/30 M Z22
Vhodný pre zónu ATEX 22 a certifikovaný podľa 2014/34/EU, mobilný priemyselný vysávač strednej triedy IVM 60/30 M Z22 s radiálnou vývevou na univerzálne použitie v priemysle.
Vyvinutý špeciálne na odstraňovanie jemného, zdraviu škodlivého a výbušného prachu: náš priemyselný vysávač strednej triedy IVM 60/30 M Z22 presviedča radiálnou vývevou s dlhou životnosťou a trojfázovou prevádzkou pri trvalom priemyselnom používaní v prípade potreby aj 24 hodín denne. Tento odolný stroj s pevným oceľovým krytom a antikorovým krytom a nádobou odolným proti kyselinám je vybavený hviezdicovým filtrom prachovej triedy M a spĺňa aj požiadavky na prácu v zóne ATEX 22. Na to má tento vysávač certifikát podľa 2014/34/EU. Veľké kolesá zaručujú maximálnu mobilitu, zatiaľ čo spoľahlivý manuálny oklep filtra pomocou transmisie predlžuje životnosť filtra, čím znižuje náklady na údržbu.
Vlastnosti a výhody
Certifikované pre zónu ATEX 22Priemyselný vysávač odolný voči výbuchu pre bezpečné vysávanie v zóne ATEX 22.
Prachová trieda MKompletné zariadenie certifikované podľa DIN EN 60335-2-69 pre triedu prachu M.
Neopotrebiteľná radiálna vývevaS výkonom 3 kW a pozvoľným štartom na vysávanie veľkého množstva prachu a pevných látok. Pre silný sací výkon a životnosť minimálne 20 000 hodín. Vhodné pre viaczmennú prevádzku a/alebo s viacerými sacími bodmi.
Manuálne čistenie filtra IVM
- V prípade potreby jednoduché ovládanie pomocou ergonomicky umiestnenej páky.
- Predlžuje životnosť filtra, a tým znižuje náročnosť na údržbu.
- Identické výsledky čistenia bez ohľadu na vynaloženú silu.
Vybavený extra veľkým hviezdicovým filtrom
- Na bezpečné vysávanie pevných látok a prachu do triedy prachu M.
- Vhodné aj pre veľké množstvo prachu.
Špecifikácie
Technické údaje
|Počet fáz prúdu (Ph)
|3
|Napätie (V)
|400
|Frekvencia (Hz)
|50
|Prietok vzduchu (l/s/m³/h)
|68 / 244,8
|Vysávanie (mbar/kPa)
|286 / 28,6
|Objem nádoby (l)
|60
|menovitý príkon (kW)
|3
|Typ vysávania
|Elektricky
|Pripájací priemer
|ID 70
|Priemer príslušenstva
|ID 50
|Hladina akustického tlaku (dB(A))
|79
|Prachová trieda hlavného filtra
|M
|Oblasť filtra pre hlavný filter (m²)
|2
|Hmotnosť bez príslušenstva (kg)
|102
|Hmotnosť vrátane obalu (kg)
|102,8
|Rozmery (d x š x v) (mm)
|1040 x 680 x 1840
Výbava
- Príslušenstvo v štandardnej výbave: Nie
