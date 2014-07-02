Priemyselný vysávač na pevné hmoty IVC 60/30 Ap M Z22

Kompaktný priemyselný vysávač s neopotrebiteľnou radiálnou vývevou na trvalé používanie (napr. vo výrobe). Na jemný prach prachovej triedy M, ATEX zóna 22 a pre priestory náročné na hygienu.

IVC 60/30 Ap M Z22 je kompaktný priemyselný vysávač s neopotrebiteľnou radiálnou vývevou pre trvalú prevádzku a rozhraním pre všetky bežné riadenia strojov. Spoľahlivý priemyselný vysávač je predurčený na použitie vo výrobnej oblasti a na čistenie výrobných strojov v ATEX zóne 22. Hodí sa aj pre oblasti so zdraviu škodlivým prachom prachovej triedy M a pre priestory s prísnymi hygienickými predpismi.

Vlastnosti a výhody
Certifikované pre zónu ATEX 22
Priemyselný vysávač odolný voči výbuchu pre bezpečné vysávanie v zóne ATEX 22.
Prachová trieda M
Kompletné zariadenie certifikované podľa DIN EN 60335-2-69 pre triedu prachu M.
Neopotrebiteľná radiálna výveva
Radiálna výbava presviedča svojim vysokým sacím výkonom pri vysokej životnosti minimálne 20.000 hodín. Stroje sa preto optimálne hodia na použitie vo viaczmennej prevádzke.
Manuálne čistenie IVC filtra (Ap)
  • V prípade potreby jednoduché ovládanie pomocou ergonomicky umiestnenej páky.
  • Predlžuje životnosť filtra, a tým znižuje náročnosť na údržbu.
Vybavený kompaktným plochým skladaným filtrom
  • Prehľadný kompaktný dizajn filtra
  • Vhodný na vysávanie suchého prachu do triedy prachu M.
Špecifikácie

Technické údaje

Počet fáz prúdu (Ph) 3
Napätie (V) 400
Frekvencia (Hz) 50
Prietok vzduchu (l/s/m³/h) 53,3 / 192
Vysávanie (mbar/kPa) 250 / 25
Objem nádoby (l) 60
Materiál nádoby nehrdzavejúca oceľ
menovitý príkon (kW) 3
Typ vysávania Elektricky
Pripájací priemer ID 70
Priemer príslušenstva ID 40
Hladina akustického tlaku (dB(A)) 77
Prachová trieda hlavného filtra M
Oblasť filtra pre hlavný filter (m²) 1,9
Hmotnosť bez príslušenstva (kg) 95
Hmotnosť vrátane obalu (kg) 95,6
Rozmery (d x š x v) (mm) 970 x 690 x 1240

Výbava

  • Hlavný filter: Plochý skladaný filter
  • Príslušenstvo v štandardnej výbave: Nie
Video

Príslušenstvo