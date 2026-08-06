Priemyselný vysávač IVR-L 65/12-1
IVR-L 65/12-1 je najmenší priemyselný vysávač v rade IVR-L. Je ideálny na vysávanie kvapalín a/alebo triesok v kovospracujúcom priemysle.
S výkonom motora 1,2 kW je IVR-L 65/12-1 základným strojom na vysávanie kvapalín a/alebo pilín. IVR-L 65/12-1 je najmenší kvapalinový vysávač v rade IVR-L. Vysokokvalitný vysávač je ideálny na vysávanie a separáciu malého množstva tekutín a pevných látok. Napríklad chladiaca kvapalina, mazivo, voda alebo olej s kovovými pilinami. Piliny je možné zbierať do koša na piliny. Kvapalina, ktorá sa vysáva, sa privádza späť do okruhu cez vypúšťaciu hadicu. Hladina naplnenia je vždy jasne viditeľná na vypúšťacej hadici. Otočná hadicová prípojka na sacej hlave o 360° umožňuje jednoduché vysávanie vo všetkých smeroch bez toho, aby sa sacia hadica zamotala. Integrované mechanické vypínanie úrovne naplnenia chráni vysávač pred preplnením. Hlava pohonu je čiastočne vyrobená z recyklovaného materiálu.
Vlastnosti a výhody
Vysoká robustnosť, flexibilita a modularita
- Stroj a podvozok sú veľmi robustné a pevné.
- Otočná hadicová prípojka s až 360° otočným ohybom.
- Voliteľne dostupné s ochranou proti preplneniu, sitkom alebo držiakom príslušenstva.
Vybavený kompaktným povrchovým filtrom prachovej triedy L
- Spoľahlivo zabraňuje prenikaniu hrubých častíc do sacích turbín.
Vybavený tichým motorom ventilátora
- Veľmi kompaktný stroj s motorom ventilátora a jednoduchou manipuláciou.
- Veľmi tichá hlava pohonu zaisťuje rovnomerné vyfukovanie chladiaceho vzduchu.
Špecifikácie
Technické údaje
|Počet fáz prúdu (Ph)
|1
|Napätie (V)
|220 - 240
|Frekvencia (Hz)
|50 - 60
|Prietok vzduchu (l/s/m³/h)
|72 / 260
|Vysávanie (mbar/kPa)
|235 / 23,5
|Objem nádoby (l)
|65
|Materiál nádoby
|Oceľ
|menovitý príkon (kW)
|1,2
|Typ vysávania
|Elektricky
|Pripájací priemer
|ID 50
|Priemer príslušenstva
|ID 40
|Prachová trieda hlavného filtra
|L
|Oblasť filtra pre hlavný filter (m²)
|0,25
|Hladina akustického tlaku (dB(A))
|68
|Dĺžka kábla (m)
|10
|Hmotnosť bez príslušenstva (kg)
|38
|Hmotnosť (s príslušenstvom) (kg)
|38,5
|Hmotnosť vrátane obalu (kg)
|39,1
|Rozmery (d x š x v) (mm)
|718 x 526 x 1000
Výbava
- Hlavný filter: Povrchový filter
- Príslušenstvo v štandardnej výbave: Nie
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