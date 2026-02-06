Priemyselný vysávač kvapalín IVR-L 100/24-2

IVR-L 100/24-2 – kompaktný priemyselný vysávač s objemom nádoby 100 litrov. Pohodlné vysávanie a jednoduché oddeľovanie pilín a chladiacich mazív.

IVR-L 100/24-2 je kompaktný priemyselný vysávač značky Kärcher, typ Ringler. Tento vysávač má nádobu s objemom až 100 l. Tekutiny a pevné látky (napr. piliny) sa dajú spoľahlivo odsať a vďaka optimálnemu košu na piliny navzájom oddeliť. Hadicová prípojka na sacej hlave je veľmi pohyblivá (otáčanie o 360°) a zaručuje maximálnu flexibilitu a vysávanie bez zamotávania hadice. Stav naplnenia sa dá kedykoľvek pohodlne skontrolovať na vypúšťacej hadici. Oká na zavesenie na žeriav uľahčujú každodennú manipuláciu pri plnom náklade. Kvalitné kolieska z ABS materiálu zaručujú maximálnu mobilitu.

Vlastnosti a výhody
Vysoká robustnosť, flexibilita a modularita
Stroj a podvozok sú veľmi robustné a pevné. Otočná hadicová prípojka s až 360° otočným ohybom. Voliteľne dostupné s ochranou proti preplneniu, sitkom alebo držiakom príslušenstva.
Optický ukazovateľ stavu naplnenia
Priehľadná hadica na kontrolu množstva absorbovanej tekutiny. Hadica slúži aj na jednoduché vyprázdňovanie.
Vybavený dvoma veľmi tichými motormi ventilátora
Pre silný sací výkon a optimálny čistiaci výkon. Ventilátory je možné podľa potreby zapnúť samostatne pre individuálny sací výkon. Veľmi tichá hlava pohonu zaisťuje rovnomerné vyfukovanie chladiaceho vzduchu.
Vybavený kompaktným povrchovým filtrom prachovej triedy L
  • Spoľahlivo zabraňuje prenikaniu hrubých častíc do sacích turbín.
Špecifikácie

Technické údaje

Počet fáz prúdu (Ph) 1
Napätie (V) 220 / 240
Frekvencia (Hz) 50 / 60
Prietok vzduchu (l/s/m³/h) 148 / 532
Vysávanie (mbar/kPa) 230 / 23
Objem nádoby (l) 100
Materiál nádoby Kov
menovitý príkon (kW) 2,4
Typ vysávania Elektricky
Pripájací priemer ID 50
Priemer príslušenstva ID 50 ID 40
Prachová trieda hlavného filtra L
Oblasť filtra pre hlavný filter (m²) 0,45
Hmotnosť bez príslušenstva (kg) 44
Hmotnosť (s príslušenstvom) (kg) 44
Hmotnosť vrátane obalu (kg) 44,6
Rozmery (d x š x v) (mm) 640 x 620 x 1060

Výbava

  • Príslušenstvo v štandardnej výbave: Nie
