Priemyselný vysávač kvapalín IVR-L 100/24-2
IVR-L 100/24-2 – kompaktný priemyselný vysávač s objemom nádoby 100 litrov. Pohodlné vysávanie a jednoduché oddeľovanie pilín a chladiacich mazív.
IVR-L 100/24-2 je kompaktný priemyselný vysávač značky Kärcher, typ Ringler. Tento vysávač má nádobu s objemom až 100 l. Tekutiny a pevné látky (napr. piliny) sa dajú spoľahlivo odsať a vďaka optimálnemu košu na piliny navzájom oddeliť. Hadicová prípojka na sacej hlave je veľmi pohyblivá (otáčanie o 360°) a zaručuje maximálnu flexibilitu a vysávanie bez zamotávania hadice. Stav naplnenia sa dá kedykoľvek pohodlne skontrolovať na vypúšťacej hadici. Oká na zavesenie na žeriav uľahčujú každodennú manipuláciu pri plnom náklade. Kvalitné kolieska z ABS materiálu zaručujú maximálnu mobilitu.
Vlastnosti a výhody
Vysoká robustnosť, flexibilita a modularitaStroj a podvozok sú veľmi robustné a pevné. Otočná hadicová prípojka s až 360° otočným ohybom. Voliteľne dostupné s ochranou proti preplneniu, sitkom alebo držiakom príslušenstva.
Optický ukazovateľ stavu naplneniaPriehľadná hadica na kontrolu množstva absorbovanej tekutiny. Hadica slúži aj na jednoduché vyprázdňovanie.
Vybavený dvoma veľmi tichými motormi ventilátoraPre silný sací výkon a optimálny čistiaci výkon. Ventilátory je možné podľa potreby zapnúť samostatne pre individuálny sací výkon. Veľmi tichá hlava pohonu zaisťuje rovnomerné vyfukovanie chladiaceho vzduchu.
Vybavený kompaktným povrchovým filtrom prachovej triedy L
- Spoľahlivo zabraňuje prenikaniu hrubých častíc do sacích turbín.
Špecifikácie
Technické údaje
|Počet fáz prúdu (Ph)
|1
|Napätie (V)
|220 / 240
|Frekvencia (Hz)
|50 / 60
|Prietok vzduchu (l/s/m³/h)
|148 / 532
|Vysávanie (mbar/kPa)
|230 / 23
|Objem nádoby (l)
|100
|Materiál nádoby
|Kov
|menovitý príkon (kW)
|2,4
|Typ vysávania
|Elektricky
|Pripájací priemer
|ID 50
|Priemer príslušenstva
|ID 50 ID 40
|Prachová trieda hlavného filtra
|L
|Oblasť filtra pre hlavný filter (m²)
|0,45
|Hmotnosť bez príslušenstva (kg)
|44
|Hmotnosť (s príslušenstvom) (kg)
|44
|Hmotnosť vrátane obalu (kg)
|44,6
|Rozmery (d x š x v) (mm)
|640 x 620 x 1060
Výbava
- Príslušenstvo v štandardnej výbave: Nie
