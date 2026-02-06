Priemyselný vysávač kvapalín IVR-L 100/24-2 Me
IVR-L 100/24-2 Me je kompaktný priemyselný vysávač v antikorovom vyhotovení. S objemom nádoby 100 l sa hodí na vysávanie korozívnych kvapalín.
IVR-L 100/24-2 Me je kompaktný priemyselný vysávač z antikoru s objemom nádoby 100 l. Vysávať sa môžu tekutiny a hrubšie pevné látky, ako sú piliny. Kôš na piliny (na objednávku) umožňuje pohodlné oddeľovanie pevných látok a kvapalín. Kvalitné antikorové vyhotovenie robí z IVR-L 100/24-2 Me všestranne použiteľného pomocníka v každodennom tvrdom priemyselnom použití. Bez problémov je možné vysávať aj korozívne médiá. Hadicová prípojka na sacej hlave sa môže otáčať o 360°. Uľahčuje sa tým vysávanie okolo vysávača bez zamotania sacej hadice. Stav naplnenia sa dá skontrolovať na vypúšťacej hadici. Kvalitné kolieska z ABS materiálu zaručujú vynikajúcu mobilitu.
Vlastnosti a výhody
Kvalitná nerezová zberná nádobaVeľmi jednoduché čistenie. Vhodné pre korozívny sací materiál. Priehľadná hadica ako indikátor stavu naplnenia a na vypúšťanie tekutín.
Vysoká robustnosť, flexibilita a modularitaStroj a podvozok sú veľmi robustné a pevné. Otočná hadicová prípojka s až 360° otočným ohybom. Voliteľne dostupné s ochranou proti preplneniu, sitkom alebo držiakom príslušenstva.
Vybavený dvoma veľmi tichými motormi ventilátoraPre silný sací výkon a optimálny čistiaci výkon. Ventilátory je možné podľa potreby zapnúť samostatne pre individuálny sací výkon. Veľmi tichá hlava pohonu zaisťuje rovnomerné vyfukovanie chladiaceho vzduchu.
Vybavený kompaktným povrchovým filtrom prachovej triedy L
- Spoľahlivo zabraňuje prenikaniu hrubých častíc do sacích turbín.
Špecifikácie
Technické údaje
|Počet fáz prúdu (Ph)
|1
|Napätie (V)
|220 / 240
|Frekvencia (Hz)
|50 / 60
|Prietok vzduchu (l/s/m³/h)
|148 / 532
|Vysávanie (mbar/kPa)
|230 / 23
|Objem nádoby (l)
|100
|Materiál nádoby
|nehrdzavejúca oceľ
|menovitý príkon (kW)
|2,4
|Typ vysávania
|Elektricky
|Pripájací priemer
|ID 50
|Priemer príslušenstva
|ID 50 ID 40
|Prachová trieda hlavného filtra
|L
|Oblasť filtra pre hlavný filter (m²)
|0,45
|Hmotnosť bez príslušenstva (kg)
|41
|Hmotnosť (s príslušenstvom) (kg)
|41
|Hmotnosť vrátane obalu (kg)
|41,8
|Rozmery (d x š x v) (mm)
|640 x 620 x 1060
Výbava
- Príslušenstvo v štandardnej výbave: Nie
