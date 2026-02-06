Priemyselný vysávač kvapalín IVR-L 100/24-2 Me

IVR-L 100/24-2 Me je kompaktný priemyselný vysávač v antikorovom vyhotovení. S objemom nádoby 100 l sa hodí na vysávanie korozívnych kvapalín.

IVR-L 100/24-2 Me je kompaktný priemyselný vysávač z antikoru s objemom nádoby 100 l. Vysávať sa môžu tekutiny a hrubšie pevné látky, ako sú piliny. Kôš na piliny (na objednávku) umožňuje pohodlné oddeľovanie pevných látok a kvapalín. Kvalitné antikorové vyhotovenie robí z IVR-L 100/24-2 Me všestranne použiteľného pomocníka v každodennom tvrdom priemyselnom použití. Bez problémov je možné vysávať aj korozívne médiá. Hadicová prípojka na sacej hlave sa môže otáčať o 360°. Uľahčuje sa tým vysávanie okolo vysávača bez zamotania sacej hadice. Stav naplnenia sa dá skontrolovať na vypúšťacej hadici. Kvalitné kolieska z ABS materiálu zaručujú vynikajúcu mobilitu.

Vlastnosti a výhody
Kvalitná nerezová zberná nádoba
Kvalitná nerezová zberná nádoba
Veľmi jednoduché čistenie. Vhodné pre korozívny sací materiál. Priehľadná hadica ako indikátor stavu naplnenia a na vypúšťanie tekutín.
Vysoká robustnosť, flexibilita a modularita
Vysoká robustnosť, flexibilita a modularita
Stroj a podvozok sú veľmi robustné a pevné. Otočná hadicová prípojka s až 360° otočným ohybom. Voliteľne dostupné s ochranou proti preplneniu, sitkom alebo držiakom príslušenstva.
Vybavený dvoma veľmi tichými motormi ventilátora
Vybavený dvoma veľmi tichými motormi ventilátora
Pre silný sací výkon a optimálny čistiaci výkon. Ventilátory je možné podľa potreby zapnúť samostatne pre individuálny sací výkon. Veľmi tichá hlava pohonu zaisťuje rovnomerné vyfukovanie chladiaceho vzduchu.
Vybavený kompaktným povrchovým filtrom prachovej triedy L
  • Spoľahlivo zabraňuje prenikaniu hrubých častíc do sacích turbín.
Špecifikácie

Technické údaje

Počet fáz prúdu (Ph) 1
Napätie (V) 220 / 240
Frekvencia (Hz) 50 / 60
Prietok vzduchu (l/s/m³/h) 148 / 532
Vysávanie (mbar/kPa) 230 / 23
Objem nádoby (l) 100
Materiál nádoby nehrdzavejúca oceľ
menovitý príkon (kW) 2,4
Typ vysávania Elektricky
Pripájací priemer ID 50
Priemer príslušenstva ID 50 ID 40
Prachová trieda hlavného filtra L
Oblasť filtra pre hlavný filter (m²) 0,45
Hmotnosť bez príslušenstva (kg) 41
Hmotnosť (s príslušenstvom) (kg) 41
Hmotnosť vrátane obalu (kg) 41,8
Rozmery (d x š x v) (mm) 640 x 620 x 1060

Výbava

  • Príslušenstvo v štandardnej výbave: Nie
Priemyselný vysávač kvapalín IVR-L 100/24-2 Me
Priemyselný vysávač kvapalín IVR-L 100/24-2 Me
Priemyselný vysávač kvapalín IVR-L 100/24-2 Me

Video

Príslušenstvo