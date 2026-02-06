Priemyselný vysávač kvapalín IVR-L 100/24-2 Tc
IVR-L 100/24-2 Tc je základná verzia všetkých variantov IVR-L 100 Tc. Perfektný stroj na vysávanie a separovanie chladiacich mazív a pilín v kovospracujúcom priemysle.
Kompaktný IVR-L 100/24-2 Tc je solídny priemyselný vysávač typu Ringler s výklopným podvozkom a zbernou nádobou s objemom 100 litrov. Tento vysávač sa tak výborne hodí na vysávanie veľkého množstva kvapalín a/alebo pevných látok, ako sú piliny (maximálne bezprašne). Pomocou koša na piliny (dodatočná výbava) sa pevné látky pohodlne oddelia od kvapaliny. Vďaka hadicovej prípojke na sacej hlave otočnej o 360° sa pri vysávaní okolo vysávača sacia hadica nezamotá. Aktuálny stav naplnenia sa dá kedykoľvek skontrolovať na vypúšťacej hadici. Nádoba sa vyprázdňuje buď pomocou vypúšťacej hadice alebo vyklápacieho podvozku. Odolná konštrukcia, olejovzdorné kolieska a olejovzdorný kábel zaisťujú dlhú životnosť – aj počas každodenného priemyselného používania. Táto odolná konštrukcia ďalej umožňuje aj prepravu pomocou vysokozdvižného vozíka.
Vlastnosti a výhody
Ergonomický sklopný podvozokSofistikovaný systém pre bezpečné vyprázdňovanie bez námahy. Rámový systém umožňuje ergonomické vyprázdnenie vyklopením pomocou valivého mechanizmu. Rýchle a pohodlné vyprázdňovanie nádoby: jednoducho vyklopte dozadu a hotovo.
Vysoká robustnosť, flexibilita a modularitaStroj a podvozok sú veľmi robustné a pevné. Otočná hadicová prípojka s až 360° otočným ohybom. Voliteľne dostupné s ochranou proti preplneniu, sitkom alebo držiakom príslušenstva.
Optický ukazovateľ stavu naplneniaPriehľadná hadica na kontrolu množstva absorbovanej tekutiny. Hadica slúži aj na jednoduché vyprázdňovanie.
Vybavený dvoma veľmi tichými motormi ventilátora
- Pre silný sací výkon a optimálny čistiaci výkon.
- Ventilátory je možné podľa potreby zapnúť samostatne pre individuálny sací výkon.
- Veľmi tichá hlava pohonu zaisťuje rovnomerné vyfukovanie chladiaceho vzduchu.
Vybavený kompaktným povrchovým filtrom prachovej triedy L
- Spoľahlivo zabraňuje prenikaniu hrubých častíc do sacích turbín.
Špecifikácie
Technické údaje
|Počet fáz prúdu (Ph)
|1
|Napätie (V)
|220 / 240
|Frekvencia (Hz)
|50 / 60
|Prietok vzduchu (l/s/m³/h)
|148 / 532
|Vysávanie (mbar/kPa)
|230 / 23
|Objem nádoby (l)
|100
|Materiál nádoby
|Oceľ
|menovitý príkon (kW)
|2,4
|Typ vysávania
|Elektricky
|Pripájací priemer
|ID 50
|Priemer príslušenstva
|ID 50 ID 40
|Prachová trieda hlavného filtra
|L
|Oblasť filtra pre hlavný filter (m²)
|0,45
|Hmotnosť bez príslušenstva (kg)
|50
|Hmotnosť (s príslušenstvom) (kg)
|50
|Hmotnosť vrátane obalu (kg)
|50,8
|Rozmery (d x š x v) (mm)
|640 x 620 x 1060
Výbava
- Príslušenstvo v štandardnej výbave: Nie
Video