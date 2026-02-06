Priemyselný vysávač kvapalín IVR-L 100/24-2 Tc Dp
Mobilný odsávač kvapalín a triesok IVR-L 100/24-2 Tc Dp. Prevádzka so striedavým prúdom, vhodný napr. na oleje, chladiace emulzie alebo stredné množstvo jemných, ľahkých kovových triesok.
Odsávač kvapalín a triesok IVR-L 100/24-2 Tc Dp na striedavý prúd na odsávanie stredného množstva olejov, chladiacich emulzií a jemných triesok z ľahkých kovov. Výkonné riešenie s dvoma turbínami s nízkym pracovným hlukom zaisťuje vysoký sací výkon mobilného prístroja s príkonom 2,4 kW, umývateľný a odolný vreckový filter umožňuje konštantnú prevádzku a integrovaný sitový kôš účinne oddeľuje kvapalné a pevné nasávané médiá. Nasávané kvapaliny sa vypúšťajú zo 100-litrovej zbernej nádoby jednoduchým uvoľnením vypúšťacej hadice, ukazovateľ stavu naplnenia zabráni preplneniu. Tento proces je rýchlejší a možný až do výškového rozdielu 6 metrov pri použití integrovaného, plynulo nastaviteľného sudového čerpadla. Systém vyprázdňovania s vyklápacím podvozkom umožňuje bezpečné vyprázdnenie s vyklopením pomocou valivého mechanizmu. Na vyprázdnenie je možné použiť aj vysokozdvižný vozík alebo žeriav.
Vlastnosti a výhody
Ergonomický sklopný podvozok
- Sofistikovaný systém pre bezpečné vyprázdňovanie bez námahy.
- Rámový systém umožňuje ergonomické vyprázdnenie vyklopením pomocou valivého mechanizmu.
- Rýchle a pohodlné vyprázdňovanie nádoby: jednoducho vyklopte dozadu a hotovo.
Funkcia sudového čerpadla
- Autonómne sudové čerpadlo umožňuje jednoduché spätné odvádzanie povysávaných nečistôt a vysokú vyprázdňovaciu hladinu.
- Priehľadná hadica na kontrolu množstva absorbovanej tekutiny.
Vysoká robustnosť, flexibilita a modularita
- Stroj a podvozok sú veľmi robustné a pevné.
- Otočná hadicová prípojka s až 360° otočným ohybom.
- Voliteľne dostupné s ochranou proti preplneniu, sitkom alebo držiakom príslušenstva.
Vybavený dvoma veľmi tichými motormi ventilátora
- Pre silný sací výkon a optimálny čistiaci výkon.
- Ventilátory je možné podľa potreby zapnúť samostatne pre individuálny sací výkon.
- Veľmi tichá hlava pohonu zaisťuje rovnomerné vyfukovanie chladiaceho vzduchu.
Vybavený kompaktným povrchovým filtrom prachovej triedy L
- Spoľahlivo zabraňuje prenikaniu hrubých častíc do sacích turbín.
Špecifikácie
Technické údaje
|Počet fáz prúdu (Ph)
|1
|Napätie (V)
|220 / 240
|Frekvencia (Hz)
|50 / 60
|Prietok vzduchu (l/s/m³/h)
|148 / 532
|Vysávanie (mbar/kPa)
|230 / 23
|Objem nádoby (l)
|100
|menovitý príkon (kW)
|2,4
|Typ vysávania
|Elektricky
|Pripájací priemer
|ID 50
|Priemer príslušenstva
|ID 50 ID 40
|Prachová trieda hlavného filtra
|L
|Oblasť filtra pre hlavný filter (m²)
|0,45
|Hmotnosť bez príslušenstva (kg)
|57
|Hmotnosť (s príslušenstvom) (kg)
|57
|Hmotnosť vrátane obalu (kg)
|57,8
|Rozmery (d x š x v) (mm)
|840 x 660 x 1320
Výbava
- Funkcia sudového čerpadla
Oblasti využitia
- Pre stredné množstvo hrubých a abrazívnych triesok
- Pre stredné množstvo kvapalín ako sú oleje a chladiace emulzie