Priemyselný vysávač kvapalín IVR-L 100/24-2 Tc Dp

Mobilný odsávač kvapalín a triesok IVR-L 100/24-2 Tc Dp. Prevádzka so striedavým prúdom, vhodný napr. na oleje, chladiace emulzie alebo stredné množstvo jemných, ľahkých kovových triesok.

Odsávač kvapalín a triesok IVR-L 100/24-2 Tc Dp na striedavý prúd na odsávanie stredného množstva olejov, chladiacich emulzií a jemných triesok z ľahkých kovov. Výkonné riešenie s dvoma turbínami s nízkym pracovným hlukom zaisťuje vysoký sací výkon mobilného prístroja s príkonom 2,4 kW, umývateľný a odolný vreckový filter umožňuje konštantnú prevádzku a integrovaný sitový kôš účinne oddeľuje kvapalné a pevné nasávané médiá. Nasávané kvapaliny sa vypúšťajú zo 100-litrovej zbernej nádoby jednoduchým uvoľnením vypúšťacej hadice, ukazovateľ stavu naplnenia zabráni preplneniu. Tento proces je rýchlejší a možný až do výškového rozdielu 6 metrov pri použití integrovaného, plynulo nastaviteľného sudového čerpadla. Systém vyprázdňovania s vyklápacím podvozkom umožňuje bezpečné vyprázdnenie s vyklopením pomocou valivého mechanizmu. Na vyprázdnenie je možné použiť aj vysokozdvižný vozík alebo žeriav.

Vlastnosti a výhody
Ergonomický sklopný podvozok
  • Sofistikovaný systém pre bezpečné vyprázdňovanie bez námahy.
  • Rámový systém umožňuje ergonomické vyprázdnenie vyklopením pomocou valivého mechanizmu.
  • Rýchle a pohodlné vyprázdňovanie nádoby: jednoducho vyklopte dozadu a hotovo.
Funkcia sudového čerpadla
  • Autonómne sudové čerpadlo umožňuje jednoduché spätné odvádzanie povysávaných nečistôt a vysokú vyprázdňovaciu hladinu.
  • Priehľadná hadica na kontrolu množstva absorbovanej tekutiny.
Vysoká robustnosť, flexibilita a modularita
  • Stroj a podvozok sú veľmi robustné a pevné.
  • Otočná hadicová prípojka s až 360° otočným ohybom.
  • Voliteľne dostupné s ochranou proti preplneniu, sitkom alebo držiakom príslušenstva.
Vybavený dvoma veľmi tichými motormi ventilátora
  • Pre silný sací výkon a optimálny čistiaci výkon.
  • Ventilátory je možné podľa potreby zapnúť samostatne pre individuálny sací výkon.
  • Veľmi tichá hlava pohonu zaisťuje rovnomerné vyfukovanie chladiaceho vzduchu.
Vybavený kompaktným povrchovým filtrom prachovej triedy L
  • Spoľahlivo zabraňuje prenikaniu hrubých častíc do sacích turbín.
Špecifikácie

Technické údaje

Počet fáz prúdu (Ph) 1
Napätie (V) 220 / 240
Frekvencia (Hz) 50 / 60
Prietok vzduchu (l/s/m³/h) 148 / 532
Vysávanie (mbar/kPa) 230 / 23
Objem nádoby (l) 100
menovitý príkon (kW) 2,4
Typ vysávania Elektricky
Pripájací priemer ID 50
Priemer príslušenstva ID 50 ID 40
Prachová trieda hlavného filtra L
Oblasť filtra pre hlavný filter (m²) 0,45
Hmotnosť bez príslušenstva (kg) 57
Hmotnosť (s príslušenstvom) (kg) 57
Hmotnosť vrátane obalu (kg) 57,8
Rozmery (d x š x v) (mm) 840 x 660 x 1320

Výbava

  • Funkcia sudového čerpadla
Priemyselný vysávač Priemyselný vysávač kvapalín IVR-L 100/24-2 Tc Dp
Oblasti využitia
  • Pre stredné množstvo hrubých a abrazívnych triesok
  • Pre stredné množstvo kvapalín ako sú oleje a chladiace emulzie
Príslušenstvo