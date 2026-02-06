Priemyselný vysávač kvapalín IVR-L 100/24-2 Tc Me

Priemyselný vysávač IVR-L 100/24-2 Tc Me v antikorovej verzii sa hodí na vysávanie a separovanie kvapalín a pevných látok – vrátane korozívnych médií.

IVR-L 100/24-2 Tc Me je kompaktný a extra odolný priemyselný vysávač. Kolieska a sieťový kábel sú olejovzdorné, takže tento stroj s dlhou životnosťou sa vynikajúco hodí na tvrdé každodenné používanie v priemysle. Možná je aj preprava vysokozdvižným vozíkom. Vysávač ponúka antikorovú nádobu s objemom 100 litrov a výklopným podvozkom, čím sa perfektne hodí na vysávanie veľkého množstva kvapalín a/alebo prevažne bezprašných pevných látok, ako sú piliny. Tie sa dajú pomocou koša na piliny (dodatočná výbava) oddeliť od kvapalín. Antikorové vyhotovenie umožňuje všestranné použitie priemyselného vysávača IVR-L 100/24-2 Tc Me. Bez problémov je možné vysávať aj korozívne médiá. Otočná (360°) hadicová prípojka na sacej hlave zaručuje maximálnu flexibilitu a vysávanie bez zamotávania hadice. Počas vysávania je možné aktuálny stav naplnenia kedykoľvek skontrolovať na vypúšťacej hadici. Nádoba sa vyprázdňuje buď pomocou vypúšťacej hadice alebo vyklápacieho podvozku.

Vlastnosti a výhody
Ergonomický sklopný podvozok
Sofistikovaný systém pre bezpečné vyprázdňovanie bez námahy. Rámový systém umožňuje ergonomické vyprázdnenie vyklopením pomocou valivého mechanizmu. Rýchle a pohodlné vyprázdňovanie nádoby: jednoducho vyklopte dozadu a hotovo.
Kvalitná nerezová zberná nádoba
Veľmi jednoduché čistenie. Vhodné pre korozívny sací materiál. Priehľadná hadica ako indikátor stavu naplnenia a na vypúšťanie tekutín.
Vysoká robustnosť, flexibilita a modularita
Stroj a podvozok sú veľmi robustné a pevné. Otočná hadicová prípojka s až 360° otočným ohybom. Voliteľne dostupné s ochranou proti preplneniu, sitkom alebo držiakom príslušenstva.
Vybavený dvoma veľmi tichými motormi ventilátora
  • Pre silný sací výkon a optimálny čistiaci výkon.
  • Ventilátory je možné podľa potreby zapnúť samostatne pre individuálny sací výkon.
  • Veľmi tichá hlava pohonu zaisťuje rovnomerné vyfukovanie chladiaceho vzduchu.
Vybavený kompaktným povrchovým filtrom prachovej triedy L
  • Spoľahlivo zabraňuje prenikaniu hrubých častíc do sacích turbín.
Špecifikácie

Technické údaje

Počet fáz prúdu (Ph) 1
Napätie (V) 220 / 240
Frekvencia (Hz) 50 / 60
Prietok vzduchu (l/s/m³/h) 148 / 532
Vysávanie (mbar/kPa) 230 / 23
Objem nádoby (l) 100
Materiál nádoby nehrdzavejúca oceľ
menovitý príkon (kW) 2,4
Typ vysávania Elektricky
Pripájací priemer ID 50
Priemer príslušenstva ID 50 ID 40
Prachová trieda hlavného filtra L
Oblasť filtra pre hlavný filter (m²) 0,45
Hmotnosť bez príslušenstva (kg) 58,8
Hmotnosť (s príslušenstvom) (kg) 59
Hmotnosť vrátane obalu (kg) 59,8
Rozmery (d x š x v) (mm) 640 x 620 x 1060

Výbava

  • Príslušenstvo v štandardnej výbave: Nie
Video

Príslušenstvo