Priemyselný vysávač kvapalín IVR-L 100/24-2 Tc Me
Priemyselný vysávač IVR-L 100/24-2 Tc Me v antikorovej verzii sa hodí na vysávanie a separovanie kvapalín a pevných látok – vrátane korozívnych médií.
IVR-L 100/24-2 Tc Me je kompaktný a extra odolný priemyselný vysávač. Kolieska a sieťový kábel sú olejovzdorné, takže tento stroj s dlhou životnosťou sa vynikajúco hodí na tvrdé každodenné používanie v priemysle. Možná je aj preprava vysokozdvižným vozíkom. Vysávač ponúka antikorovú nádobu s objemom 100 litrov a výklopným podvozkom, čím sa perfektne hodí na vysávanie veľkého množstva kvapalín a/alebo prevažne bezprašných pevných látok, ako sú piliny. Tie sa dajú pomocou koša na piliny (dodatočná výbava) oddeliť od kvapalín. Antikorové vyhotovenie umožňuje všestranné použitie priemyselného vysávača IVR-L 100/24-2 Tc Me. Bez problémov je možné vysávať aj korozívne médiá. Otočná (360°) hadicová prípojka na sacej hlave zaručuje maximálnu flexibilitu a vysávanie bez zamotávania hadice. Počas vysávania je možné aktuálny stav naplnenia kedykoľvek skontrolovať na vypúšťacej hadici. Nádoba sa vyprázdňuje buď pomocou vypúšťacej hadice alebo vyklápacieho podvozku.
Vlastnosti a výhody
Ergonomický sklopný podvozokSofistikovaný systém pre bezpečné vyprázdňovanie bez námahy. Rámový systém umožňuje ergonomické vyprázdnenie vyklopením pomocou valivého mechanizmu. Rýchle a pohodlné vyprázdňovanie nádoby: jednoducho vyklopte dozadu a hotovo.
Kvalitná nerezová zberná nádobaVeľmi jednoduché čistenie. Vhodné pre korozívny sací materiál. Priehľadná hadica ako indikátor stavu naplnenia a na vypúšťanie tekutín.
Vysoká robustnosť, flexibilita a modularitaStroj a podvozok sú veľmi robustné a pevné. Otočná hadicová prípojka s až 360° otočným ohybom. Voliteľne dostupné s ochranou proti preplneniu, sitkom alebo držiakom príslušenstva.
Vybavený dvoma veľmi tichými motormi ventilátora
- Pre silný sací výkon a optimálny čistiaci výkon.
- Ventilátory je možné podľa potreby zapnúť samostatne pre individuálny sací výkon.
- Veľmi tichá hlava pohonu zaisťuje rovnomerné vyfukovanie chladiaceho vzduchu.
Vybavený kompaktným povrchovým filtrom prachovej triedy L
- Spoľahlivo zabraňuje prenikaniu hrubých častíc do sacích turbín.
Špecifikácie
Technické údaje
|Počet fáz prúdu (Ph)
|1
|Napätie (V)
|220 / 240
|Frekvencia (Hz)
|50 / 60
|Prietok vzduchu (l/s/m³/h)
|148 / 532
|Vysávanie (mbar/kPa)
|230 / 23
|Objem nádoby (l)
|100
|Materiál nádoby
|nehrdzavejúca oceľ
|menovitý príkon (kW)
|2,4
|Typ vysávania
|Elektricky
|Pripájací priemer
|ID 50
|Priemer príslušenstva
|ID 50 ID 40
|Prachová trieda hlavného filtra
|L
|Oblasť filtra pre hlavný filter (m²)
|0,45
|Hmotnosť bez príslušenstva (kg)
|58,8
|Hmotnosť (s príslušenstvom) (kg)
|59
|Hmotnosť vrátane obalu (kg)
|59,8
|Rozmery (d x š x v) (mm)
|640 x 620 x 1060
Výbava
- Príslušenstvo v štandardnej výbave: Nie
Video