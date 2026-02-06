Priemyselný vysávač kvapalín IVR-L 100/24-2 Tc Me Dp
S objemom nádoby 100 l a autonómnym sudovým čerpadlom sa IVR-L 100/24-2 Tc Me Dp ideálne hodí na vysávanie, separovanie a spätné vedenie kvapalín s pevnými látkami, ako sú kovové piliny.
IVR-L 100/24-2 Tc Me Dp je kompaktný priemyselný vysávač s výklopným podvozkom. Tento kvalitný vysávač ponúka nádobu z nehradzavejúcej ocele s objemom 100 litrov a umožňuje vysávanie veľkého množstva kvapalín a/alebo prevažne bezprašných pevných látok, ako sú piliny. Pevné látky sa dajú pomocou koša na piliny (dodatočná výbava) oddeliť od kvapalín. Antikorové vyhotovenie umožňuje všestranné použitie priemyselného vysávača IVR-L 100/24-2 Tc Me Dp. Bez problémov je možné vysávať aj korozívne médiá. Vďaka hadicovej prípojke na sacej hlave otočnej o 360° odstránite nečistoty okolo vysávača bez zamotania sacej hadice. Na vypúšťacej hadici je možné kontrolovať aktuálny stav naplnenia. Autonómne sudové čerpadlo umožňuje spätné vedenie nasatých kvapalín na vysokú vypúšťaciu hladinu. Odolná konštrukcia, olejovzdorné kolieska a olejovzdorný kábel zaisťujú dlhú životnosť – aj počas každodenného náročného priemyselného používania. Táto odolná konštrukcia ďalej umožňuje aj prepravu pomocou vysokozdvižného vozíka.
Vlastnosti a výhody
Ergonomický sklopný podvozokSofistikovaný systém pre bezpečné vyprázdňovanie bez námahy. Rámový systém umožňuje ergonomické vyprázdnenie vyklopením pomocou valivého mechanizmu. Rýchle a pohodlné vyprázdňovanie nádoby: jednoducho vyklopte dozadu a hotovo.
Kvalitná nerezová zberná nádobaVeľmi jednoduché čistenie. Vhodné pre korozívny sací materiál. Priehľadná hadica ako indikátor stavu naplnenia a na vypúšťanie tekutín.
Funkcia sudového čerpadlaAutonómne sudové čerpadlo umožňuje jednoduché spätné odvádzanie povysávaných nečistôt a vysokú vyprázdňovaciu hladinu. Priehľadná hadica na kontrolu množstva absorbovanej tekutiny.
Vysoká robustnosť, flexibilita a modularita
- Stroj a podvozok sú veľmi robustné a pevné.
- Otočná hadicová prípojka s až 360° otočným ohybom.
- Voliteľne dostupné s ochranou proti preplneniu, sitkom alebo držiakom príslušenstva.
Vybavený dvoma veľmi tichými motormi ventilátora
- Pre silný sací výkon a optimálny čistiaci výkon.
- Ventilátory je možné podľa potreby zapnúť samostatne pre individuálny sací výkon.
- Veľmi tichá hlava pohonu zaisťuje rovnomerné vyfukovanie chladiaceho vzduchu.
Špecifikácie
Technické údaje
|Počet fáz prúdu (Ph)
|1
|Napätie (V)
|220 / 240
|Frekvencia (Hz)
|50 / 60
|Prietok vzduchu (l/s/m³/h)
|148 / 532
|Vysávanie (mbar/kPa)
|230 / 23
|Objem nádoby (l)
|100
|Materiál nádoby
|nehrdzavejúca oceľ
|menovitý príkon (kW)
|2,4
|Typ vysávania
|Elektricky
|Pripájací priemer
|ID 50
|Priemer príslušenstva
|ID 50 ID 40
|Prachová trieda hlavného filtra
|L
|Oblasť filtra pre hlavný filter (m²)
|0,45
|Hmotnosť bez príslušenstva (kg)
|56
|Hmotnosť (s príslušenstvom) (kg)
|56
|Hmotnosť vrátane obalu (kg)
|56,8
|Rozmery (d x š x v) (mm)
|740 x 620 x 1180
Výbava
- Príslušenstvo v štandardnej výbave: Nie
- Funkcia sudového čerpadla
Video