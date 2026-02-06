Priemyselný vysávač kvapalín IVR-L 100/30 Sc
Výkonný vysávač kvapalín a pilín IVR-L 100/30 Sc. S radiálnou vývevou, vyrobené pre 3-zmennú prevádzku vo výrobe. Extra dlhá životnosť.
IVR-L 100/30: výkonný priemyselný vysávač s dlhou životnosťou, ktorý sa hodí hlavne na vysávanie kvapalín a/alebo pilín v kovospracujúcom priemysle. Odolná konštrukcia zaručuje dlhú životnosť vysávača aj napriek ťažkému priemyselnému používaniu. 3~ radiálna výveva vysávača IVR-L 100/30 je dimenzovaná pre viaczmennú prevádzku. Tento stroj sa tak hodí na stacionárne použitie vo výrobe. Pri vysávaní kvapalín sa dá aktuálny stav naplnenia nádoby kedykoľvek skontrolovať na vypúšťacej hadici. Zberná nádoba je pripojená k vysávaču pomocou nastavovacieho mechanizmu, ktorý je možné používať v stoji.
Vlastnosti a výhody
Neopotrebiteľná radiálna výveva
- Radiálna výveva presviedča svojím vysokým sacím výkonom pri vysokej životnosti. Stroje sa preto optimálne hodia na použitie vo viaczmennej prevádzke.
Optický ukazovateľ stavu naplnenia
- Buďte vždy informovaní: stav naplnenia je pri vysávaní vždy viditeľný.
- Vyprázdnenie je možné vykonať podľa potreby cez hadicu na kontrolu hladiny.
Robustný a spoľahlivý
- Ideálne sa hodí na použitie v kovospracujúcom priemysle.
Špecifikácie
Technické údaje
|Počet fáz prúdu (Ph)
|3
|Napätie (V)
|400
|Frekvencia (Hz)
|50 / 60
|Prietok vzduchu (l/s/m³/h)
|87,5 / 315
|Vysávanie (mbar/kPa)
|260 / 26
|Objem nádoby (l)
|100
|Materiál nádoby
|Kov
|menovitý príkon (kW)
|3
|Typ vysávania
|Elektricky
|Pripájací priemer
|ID 70
|Priemer príslušenstva
|ID 70 ID 50
|Prachová trieda hlavného filtra
|L
|Oblasť filtra pre hlavný filter (m²)
|0,45
|Hmotnosť bez príslušenstva (kg)
|132
|Hmotnosť (s príslušenstvom) (kg)
|132
|Hmotnosť vrátane obalu (kg)
|132,8
|Rozmery (d x š x v) (mm)
|850 x 760 x 1800
Výbava
- Príslušenstvo v štandardnej výbave: Nie
Video