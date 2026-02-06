Priemyselný vysávač kvapalín IVR-L 100/40 Sc

Mobilný vysávač kvapalín a pilín IVR-L 100/40 ponúka široké spektrum využitia. Spoľahlivo a bezpečne odsaje oleje, chladiace emulzie, ako aj jemné a hrubé (kovové) čiastočky.

Model IVR-L 100/40 je odsávač kvapalín a triesok, ktorý má objem zbernej nádoby 100 litrov a je ideálny na odsávanie stredného množstva objemov s príkonom 4 kW. Jemné častice z ľahkých kovov, hrubé piliny, ako aj oleje a chladiace emulzie sú typickými odsávanými látkami pomocou vysávača pracujúceho so striedavým prúdom, ktorý je zároveň tichý a nevyžaduje náročný servis. Stabilná a robustná konštrukcia umožňuje aj najnáročnejšie použitie v priemyselnom prostredí. Výkonný a energeticky efektívny kompresor s bočnou vývevou (IE2) s optimalizovanou geometriou obežného kolesa pre vysoký podtlak zaisťuje vysoký sací výkon pri nepretržitej prevádzke, ktorý je zabezpečený odolným a umývateľným vreckovým filtrom. Pohodlné riešenie s ergonomickým sklápacím podvozkom umožňuje jednoduché vyprázdnenie zbernej nádoby bez odstránenia hlavy pohonu. Kvapaliny je možné vypustiť jednoduchým uvoľnením vypúšťacej hadice s ukazovateľom stavu naplnenia. Vďaka mobilnému podvozku je možné použitie na rôznych miestach, pričom odsávač je možné použiť aj stacionárne.

Vlastnosti a výhody
Jednoduché a bezpečné vyprázdnenie bez vybratia hlavy pohonu
  • Odkladací podvozok a zberná nádoba na kolieskach pre ergonomické vyprázdnenie.
Pohodlné, ručné a bezpečné vypustenie kvapalín
  • Vypúšťacia hadica na zbernej nádobe na bezpečné vypustenie olejov a chladiacich prostriedkov.
  • Ukazovateľ stavu naplnenia na vypúšťacej hadici a prístroji na zabránenie preplnenia.
Nehlučná prevádzka
  • Tichá prevádzka vďaka odizolovanej hnacej jednotke.
Špecifikácie

Technické údaje

Počet fáz prúdu (Ph) 3
Napätie (V) 400
Frekvencia (Hz) 50
Prietok vzduchu (l/s/m³/h) 137,5 / 495
Vysávanie (mbar/kPa) 140 / 14
Objem nádoby (l) 100
menovitý príkon (kW) 4
Typ vysávania Elektricky
Pripájací priemer ID 70
Priemer príslušenstva ID 70 ID 50
Prachová trieda hlavného filtra L
Oblasť filtra pre hlavný filter (m²) 0,45
Hmotnosť bez príslušenstva (kg) 157
Hmotnosť (s príslušenstvom) (kg) 157
Hmotnosť vrátane obalu (kg) 157,9
Rozmery (d x š x v) (mm) 855 x 760 x 1890
