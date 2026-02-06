Priemyselný vysávač kvapalín IVR-L 100/40 Sc
Mobilný vysávač kvapalín a pilín IVR-L 100/40 ponúka široké spektrum využitia. Spoľahlivo a bezpečne odsaje oleje, chladiace emulzie, ako aj jemné a hrubé (kovové) čiastočky.
Model IVR-L 100/40 je odsávač kvapalín a triesok, ktorý má objem zbernej nádoby 100 litrov a je ideálny na odsávanie stredného množstva objemov s príkonom 4 kW. Jemné častice z ľahkých kovov, hrubé piliny, ako aj oleje a chladiace emulzie sú typickými odsávanými látkami pomocou vysávača pracujúceho so striedavým prúdom, ktorý je zároveň tichý a nevyžaduje náročný servis. Stabilná a robustná konštrukcia umožňuje aj najnáročnejšie použitie v priemyselnom prostredí. Výkonný a energeticky efektívny kompresor s bočnou vývevou (IE2) s optimalizovanou geometriou obežného kolesa pre vysoký podtlak zaisťuje vysoký sací výkon pri nepretržitej prevádzke, ktorý je zabezpečený odolným a umývateľným vreckovým filtrom. Pohodlné riešenie s ergonomickým sklápacím podvozkom umožňuje jednoduché vyprázdnenie zbernej nádoby bez odstránenia hlavy pohonu. Kvapaliny je možné vypustiť jednoduchým uvoľnením vypúšťacej hadice s ukazovateľom stavu naplnenia. Vďaka mobilnému podvozku je možné použitie na rôznych miestach, pričom odsávač je možné použiť aj stacionárne.
Vlastnosti a výhody
Jednoduché a bezpečné vyprázdnenie bez vybratia hlavy pohonu
- Odkladací podvozok a zberná nádoba na kolieskach pre ergonomické vyprázdnenie.
Pohodlné, ručné a bezpečné vypustenie kvapalín
- Vypúšťacia hadica na zbernej nádobe na bezpečné vypustenie olejov a chladiacich prostriedkov.
- Ukazovateľ stavu naplnenia na vypúšťacej hadici a prístroji na zabránenie preplnenia.
Nehlučná prevádzka
- Tichá prevádzka vďaka odizolovanej hnacej jednotke.
Špecifikácie
Technické údaje
|Počet fáz prúdu (Ph)
|3
|Napätie (V)
|400
|Frekvencia (Hz)
|50
|Prietok vzduchu (l/s/m³/h)
|137,5 / 495
|Vysávanie (mbar/kPa)
|140 / 14
|Objem nádoby (l)
|100
|menovitý príkon (kW)
|4
|Typ vysávania
|Elektricky
|Pripájací priemer
|ID 70
|Priemer príslušenstva
|ID 70 ID 50
|Prachová trieda hlavného filtra
|L
|Oblasť filtra pre hlavný filter (m²)
|0,45
|Hmotnosť bez príslušenstva (kg)
|157
|Hmotnosť (s príslušenstvom) (kg)
|157
|Hmotnosť vrátane obalu (kg)
|157,9
|Rozmery (d x š x v) (mm)
|855 x 760 x 1890